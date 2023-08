LIVE: Antwerp mag met voorsprong de rust in tegen gevaarlijk Athene

Fase per fase

clock 46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. De spelers druppelen opnieuw het veld op, en bij de Grieken is dat met een tweede wissel van de wedstrijd. Szymanski, de kapitein nochtans, moet naar de kant voor Jens Jonsson. We voetballen opnieuw! . Tweede helft De spelers druppelen opnieuw het veld op, en bij de Grieken is dat met een tweede wissel van de wedstrijd. Szymanski, de kapitein nochtans, moet naar de kant voor Jens Jonsson. We voetballen opnieuw!

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 22:07 rust, 22 uur 07. Vervanging bij AEK, Jens Jønsson erin, Damian Szymanski eruit wissel substitution out Damian Szymanski substitution in Jens Jønsson

clock 21:50 Antwerp kan met een 1-0 voorsprong richting de kleedkamer. rust, 21 uur 50. Antwerp kan met een 1-0 voorsprong richting de kleedkamer

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. Rusten. De eerste van vier keer 45 zit erop. Antwerp mag gaan rusten met een 1-0-voorsprong. Janssen maakte een mooie vooractie van Keita af na twintig minuten. De eerlijkheid gebiedt ons wel: de bezoekers zijn al vaker gevaarlijk geweest dan Antwerp. Met hopen op de 1-0 gaat Antwerp niet in de Champions League komen, we zitten nog niét aan de aperitief. . Rusten De eerste van vier keer 45 zit erop. Antwerp mag gaan rusten met een 1-0-voorsprong. Janssen maakte een mooie vooractie van Keita af na twintig minuten. De eerlijkheid gebiedt ons wel: de bezoekers zijn al vaker gevaarlijk geweest dan Antwerp. Met hopen op de 1-0 gaat Antwerp niet in de Champions League komen, we zitten nog niét aan de aperitief.

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Met de rust in zich komt Antwerp nog één keer. Janssen kan op zijn typische sterke manier het spel verleggen naar de flank, waar Ondrejka voorzet. De sprint van De Laet trok de aandacht, maar de voorzet vindt gewoon het hoofd van Moukoudi. . Met de rust in zich komt Antwerp nog één keer. Janssen kan op zijn typische sterke manier het spel verleggen naar de flank, waar Ondrejka voorzet. De sprint van De Laet trok de aandacht, maar de voorzet vindt gewoon het hoofd van Moukoudi.

clock 45+1' Er komen 2 minuten extra tijd bij. eerste helft, minuut 46. extra time 2 - extra time Er komen 2 minuten extra tijd bij.

clock 44' eerste helft, minuut 44. Athene opnieuw gevaarlijk. De rug van Vermeeren redt Antwerp! Vineda kan na een goede actie van Zuber op rechts aanleggen, maar er staat veel rood voor hem. Uiteindelijk is het Vermeeren die mooi met de armpjes op de rug de bal kan afweren. Corner voor Athene . Athene opnieuw gevaarlijk De rug van Vermeeren redt Antwerp! Vineda kan na een goede actie van Zuber op rechts aanleggen, maar er staat veel rood voor hem. Uiteindelijk is het Vermeeren die mooi met de armpjes op de rug de bal kan afweren. Corner voor Athene

clock 40' eerste helft, minuut 40. De laatste pass niet. Janssen wordt het hoekje van de zestien ingestuurd door Balikwisha en trekt de bal naar achteren. Zijn pass hobbelt een beetje, en daardoor kan pas De Laet op de bal trappen. Dat gebeurt wel van 25 meter, en een Grieks hoofd kopt de bal uit gevaar. . De laatste pass niet Janssen wordt het hoekje van de zestien ingestuurd door Balikwisha en trekt de bal naar achteren. Zijn pass hobbelt een beetje, en daardoor kan pas De Laet op de bal trappen. Dat gebeurt wel van 25 meter, en een Grieks hoofd kopt de bal uit gevaar.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Garcia is naar de kant, en dat is geen slecht nieuws voor Antwerp. De Trinidaan zorgde voor alle vier de kansen van de bezoekers deze match. . Garcia is naar de kant, en dat is geen slecht nieuws voor Antwerp. De Trinidaan zorgde voor alle vier de kansen van de bezoekers deze match.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Vervanging bij AEK, Ezequiel Ponce erin, Levi García eruit wissel substitution out Levi García substitution in Ezequiel Ponce

clock 35' eerste helft, minuut 35. Met tien man heeft Athene toch nog een kans. Zuber krijgt centraal de bal van Amrabat (weer hij) en wil kaatsen, maar kiest daar fout. Met zelf trappen had hij echt een kans gemaakt, nu knijpen Alderweireld en co het dood. . Met tien man heeft Athene toch nog een kans. Zuber krijgt centraal de bal van Amrabat (weer hij) en wil kaatsen, maar kiest daar fout. Met zelf trappen had hij echt een kans gemaakt, nu knijpen Alderweireld en co het dood.

clock 35' eerste helft, minuut 35. Garcia met pijn. De Trinidaan moet gaan zitten na zijn spurt. Hij grijpt naar zijn quadriceps en de medische staff komt erbij. Hij kan nog wel van het veld stappen, maar het is hoofdschuddend. Ondertussen warmen twee bankzitters zich op. . Garcia met pijn De Trinidaan moet gaan zitten na zijn spurt. Hij grijpt naar zijn quadriceps en de medische staff komt erbij. Hij kan nog wel van het veld stappen, maar het is hoofdschuddend. Ondertussen warmen twee bankzitters zich op.

clock 33' eerste helft, minuut 33. En opnieuw moet Antwerp opletten. Garcia is blijven hangen op zijn rechterkant en krijgt de bal in de diepte. Hij versnelt net niet voorbij Coulibaly en trapt dan maar in het zijnet. . En opnieuw moet Antwerp opletten. Garcia is blijven hangen op zijn rechterkant en krijgt de bal in de diepte. Hij versnelt net niet voorbij Coulibaly en trapt dan maar in het zijnet.

clock 30' Toby Alderweireld belet Garcia het schot met een straffe tackle. eerste helft, minuut 30. Toby Alderweireld belet Garcia het schot met een straffe tackle

clock 29' eerste helft, minuut 29. Alderweireld moet ingrijpen! Levi Garcia zet de Antwerpse defensie bijna in zijn onderbroek. In de rug van Coulibaly kan de spits gaan lopen, de weg naar doel lijkt open. Maar gelukkig is daar SuperToby, die zich nog voor het schot werpt. . Alderweireld moet ingrijpen! Levi Garcia zet de Antwerpse defensie bijna in zijn onderbroek. In de rug van Coulibaly kan de spits gaan lopen, de weg naar doel lijkt open. Maar gelukkig is daar SuperToby, die zich nog voor het schot werpt.

clock 25' Gele kaart voor Damian Szymanski van AEK tijdens eerste helft, minuut 25 yellow card Damian Szymanski AEK

clock 25' eerste helft, minuut 25. De bezoekers krijgen geen vat op het middenveld van Antwerp. Szymanski laat zich met een felle tackle op Keita gelden en slikt terecht de eerste gele kaart van de avond. . De bezoekers krijgen geen vat op het middenveld van Antwerp. Szymanski laat zich met een felle tackle op Keita gelden en slikt terecht de eerste gele kaart van de avond.