LIVE (21 u): Loïs Openda ontvangt gehavende recordkampioen Real Madrid met RB Leipzig

18 op 18 en 16 gescoorde goals. Het is duidelijk dat Real Madrid door de groepsfase van de Champions League raasde. In groep C met Napoli, Braga en Union Berlin lieten uitblinker Bellingham en co. geen spaander heel van de tegenstand. Een waarschuwing voor Leizpig?





De Duitse ploeg weet wel al wat het is om tegen absolute kleppers te spelen. Het deelde groep G met Manchester City, Young Boys en Rode Ster. Vooral in de laatste wedstrijd tegen City schitterde Openda met twee goals, maar zijn ploeg verloor alsnog met 3-2. Staat hij vanavond opnieuw aan het kanon?