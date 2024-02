Goed nieuws voor Johan Bakayoko: Rode Duivel op tijd fit voor CL-duel tegen Dortmund na ziekte

Dinsdagavond ontvangt PSV de Duitse topploeg Borussia Dortmund in Eindhoven. De leider in de Nederlandse competitie wil maar wat graag stunten in de 1/8e finales op het kampioenenbal. Johan Bakayoko zal er alvast bij zijn. De Rode Duivel is net op tijd hersteld van ziekte die hem afgelopen weekend aan de kant hield.