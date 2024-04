Pep Guardiola heeft plannetje voor CL-clash: "Maar Real 2 jaar op een rij kloppen is bijna onmogelijk"

Voor de 4e keer in 5 jaar lopen Real Madrid en Manchester City tegen het lijf op het kampioenenbal.



"Twee jaar geleden werden we hier in de laatste minuten van de halve finales uitgeschakeld", herinnert City-coach Guardiola zich. "Vorig seizoen wonnen wij. Maar het is bijna onmogelijk om Real 2 jaar op een rij te verslaan.





Toch wil Guardiola de uitdaging aangaan. "Iedereen kent de kracht van Real: de omschakeling. We moeten hen proberen pijn te doen en laten zien dat we hier willen scoren."



"Real heeft het vermogen om veel aspecten van het spel te controleren, maar wij willen hen ons spel opleggen."