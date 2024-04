LIVE: Storm in Bernabeu: Real Madrid keert meteen terug na vroege achterstand

De thuisploeg had even het balbezit overgenomen en zet dat ook weer meteen om in een doelpunt. Camavinga komt in van de rechterkant, halfslachtig gevolgd door Grealish en ziet met wat geluk zijn schot in doel verdwijnen. Ergens onderweg raakte het leer nog Ruben Dias, waardoor de bal onhoudbaar in goal gaat. De sfeer in Bernabeu slaat om.