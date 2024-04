Barcelona triomfeert dankzij mini-remontada na rust in Parijs

Voor Barcelona is het van het coronajaar 2020 geleden dat het nog eens bij de laatste acht in de Champions League raakte. Toen leverde dat een enorme 8-2-oplawaai op van Bayern München, dat uiteindelijk in de finale PSG versloeg.





Het seizoen nadien vloog Barcelona er al in de 1/8e finales uit tegen datzelfde PSG. In Camp Nou kreeg Barça toen een pijnlijke 1-4-nederlaag aangesmeerd en in Parijs kwamen de Catalanen niet verder dan 1-1.



Geen historische remontada dus zoals in het seizoen 2016/2017 toen Barcelona na een 4-0-nederlaag in het Parc des Princes alsnog doorstootte naar de kwartfinales met een onwaarschijnlijke 6-1-zege voor eigen volk.





De voorbije twee seizoenen ging Barcelona er telkens verrassend al uit in de groepsfase.