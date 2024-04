Arsenal wil angstgegner Bayern München eindelijk opzij zetten: "Mogen Kane geen kansen geven"

"Een grote uitdaging", zo noemt Mikel Arteta de dubbele confrontatie met Bayern München in de kwartfinales.





Wie een blik op het verleden werpt, weet meteen waarom. De Gunners kregen geregeld kletsen om de oren van de Duitsers, die in Arsenal een ploeg treffen die hen goed ligt.





Maar deze editie moet het anders, met minder tegengoals. Daar zal ex-Tottenham-spits Harry Kane maar wat graag voor willen zorgen.





"Maar hij is niet alleen", verzekert de Spanjaard. "Er staan nog tien toppers op het veld. We kennen de kwaliteiten van die spelers en van Kane in het bijzonder. Hij kan op zoveel verschillende manieren scoren en heeft de spelers om zich heen die hem in die gelegenheid brengen. Dat moeten we zien te voorkomen."