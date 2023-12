Kan uitgeteld Antwerp zijn CL-avontuur tegen Barcelona in schoonheid afsluiten? "Het is geen oefenduel"

In schoonheid proberen af te sluiten

Antwerp en zijn coach Mark van Bommel bereiden zich voor op hun laatste Europese optreden van dit seizoen - de prestigieuze, maar sportief onbelangrijke wedstrijd tegen FC Barcelona - op woensdag in het Bosuilstadion. RAFC kon na vijf duels Europees nog geen punt pakken, maar toch kijkt de Nederlandse coach terug op een positieve ervaring voor zijn jonge ploeg "op een niveau dat het team nog nooit eerder heeft gezien".



"Het was de eerste ervaring van het team in de Champions League," vertelde Van Bommel dinsdag op een persconferentie aan de vooravond van de wedstrijd, waarbij hij de lessen benadrukte die zijn spelers leerden. "Er zijn veel dingen te leren in een wedstrijd als deze. Het gaat een stuk sneller en we moeten de weinige kansen die we krijgen afmaken."



"Dat hebben we niet gedaan", betreurde Van Bommel. "Op dit niveau kan een wedstrijd in een oogwenk veranderen. Een ploeg die domineert zonder te scoren, kan direct worden afgestraft. Tegen Shakhtar en Porto thuis kregen we kansen, maar maakten we het verschil niet."