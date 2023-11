Mandela Keita reist mee met Antwerp voor Champions League

Veegt Antwerp de 0 weg in Hamburg?

Op de 5e speeldag van de Champions League speelt Antwerp tegen de Oekraïense club Sjachtar Donetsk. In de heenmatch gaf de Belgische landskampioen een 2-0-voorsprong uit handen (2-3).



Neemt Antwerp revanche? Het team van Toby Alderweireld kon tot nu toe geen enkel punt scoren in de Champions League.



Gezien de situatie in Oekraïne vindt de match plaats in de Duitse havenstad Hamburg.