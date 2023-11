LIVE: Beresterke Butez pakt uit met 2 cruciale reddingen tegen Sjachtar

U19 verliest in Youth League

De U19-ploeg van Antwerp is er niet in geslaagd zijn eerste punten te pakken in de Youth League. Het team van Thomas Wils verloor met 3-1 van Sjachtar Donetsk.





In minuut 80 gaf Gerard Vandeplas hoop met de aansluitingstreffer, maar de Oekraïners gaven Antwerp drie minuten later het nekschot. In het absolute slot moesten de jonkies van The Great Old met z'n tienen voort.





Na vijf speeldagen is Antwerp puntenloos laatste in groep H. FC Barcelona leidt met 12 op 12, Porto heeft 9 punten en Sjachtar 6. Antwerp is dus al zeker uitgeschakeld.