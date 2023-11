Jonkies van Antwerp zien eerste punt in UEFA Youth League uit handen glippen tegen Sjachtar

Van Bommel: "Tikken gekregen, maar de campagne is niet mislukt"

Ook Mark van Bommel heeft nog eens gedacht aan de pijnlijke thuisnederlaag tegen Sjachtar (2-3). "Die heeft een hele belangrijke rol gespeeld in onze campagne. We hadden die match moeten winnen", stelt de T1 van de landskampioen.



Met 0 op 12 op het rapport lijkt Champions League te hoog gegrepen voor dit Antwerp. "We zijn in staat om mee te doen", merkt Van Bommel op. "Alleen beschikken of beschikten we niet over de ervaring."



"Schiet de bal buiten, blijf even liggen, ...", luidt zijn advies. "Dat zijn dingetjes die je leert."



"We zijn 4 keer tegen de muur gelopen, op 4 verschillende manieren. We hebben tikken gekregen in de Champions League en die komen hard aan, maar deze campagne is niet mislukt", stipt Van Bommel aan.



"En we kunnen nog steeds de Europa League in", besluit de coach.