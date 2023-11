Antwerp-speler Arbnor Muja: "We willen de Champions League niet verlaten met een 0"

"Champions League niet verlaten met 0"

Arbnor Muja scoorde in de heenmatch, een match die na een 2-0-voorsprong toch nog verloren ging (2-3).



"De manier waarop we de heenmatch verloren, doet nog steeds pijn", vertelt de rechtsbuiten bijna 2 maanden later. "We bekijken het als een les. Dit mag niet meer gebeuren."



De vorige speeldag verraste Sjachtar met winst tegen Barcelona (1-0). "Dat betekent dat we met een topploeg te maken hebben", reageert Muja vol respect.



"Maar we zijn hier niet als passant", gaat de Antwerp-speler voort. "Zolang we kans maken, moeten we blijven strijden."



"Het wordt niet eenvoudig om de derde plaats nog te halen, maar we willen de Champions League ook niet verlaten met een 0 achter onze naam."