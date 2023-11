LIVE: Antwerp op achterstand tegen Porto na domme penaltyfout Kerk

clock 42' eerste helft, minuut 42. Nog vijf minuten tot de rust en Antwerp ondergaat het spel. Varela heeft iets wondermoois in gedachten, maar zijn vizier staat niet goed afgesteld. . Nog vijf minuten tot de rust en Antwerp ondergaat het spel. Varela heeft iets wondermoois in gedachten, maar zijn vizier staat niet goed afgesteld.

clock 39' eerste helft, minuut 39. Met wat hulp van zijn aanvoerder is De Laet weer recht gekrabbeld. De rust zal hij wel nog halen. . Met wat hulp van zijn aanvoerder is De Laet weer recht gekrabbeld. De rust zal hij wel nog halen.

clock 38' De Laet met last. De Laet moet alle zeilen bijzetten om Sanusi te kunnen volgen. De ervaren Antwerpenaar gaat zitten na het sprintduel. Geen goed teken. . eerste helft, minuut 38. injury De Laet met last De Laet moet alle zeilen bijzetten om Sanusi te kunnen volgen. De ervaren Antwerpenaar gaat zitten na het sprintduel. Geen goed teken.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Antwerp gaat meteen op zoek naar de gelijkmaker. Yusuf kan al vallend afdrukken, maar verontrust Costa niet. . Antwerp gaat meteen op zoek naar de gelijkmaker. Yusuf kan al vallend afdrukken, maar verontrust Costa niet.

clock 33' eerste helft, minuut 33. Porto op voorsprong! Zonder verpinken stuurt Evanilson Lammens naar de verkeerde hoek. Het is zijn vierde doelpunt tegen Antwerp. . Porto op voorsprong! Zonder verpinken stuurt Evanilson Lammens naar de verkeerde hoek. Het is zijn vierde doelpunt tegen Antwerp.

clock 32' eerste helft, minuut 32. Dit had Kerk niet moeten doen. Tom Boudeweel op Radio 1. Dit had Kerk niet moeten doen. Tom Boudeweel op Radio 1

clock 32' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 32 door Evanilson van FC Porto. 1, 0. penalty FC Porto Antwerp 42' 1 0

clock 31' eerste helft, minuut 31. Penalty voor Porto! In de rebound loopt Kerk domweg Eustaquio aan. De Italiaanse scheidsrechter kan niets anders doen dan de bal op de stip leggen. . Penalty voor Porto! In de rebound loopt Kerk domweg Eustaquio aan. De Italiaanse scheidsrechter kan niets anders doen dan de bal op de stip leggen.

clock 31' Geweldige redding Lammens. Pepê gaat door het centrum op Lammens af na een goede steekbal. Oog-in-oog trekt het sluitstuk van Antwerp aan het langste eind. . eerste helft, minuut 31. crucial save Geweldige redding Lammens Pepê gaat door het centrum op Lammens af na een goede steekbal. Oog-in-oog trekt het sluitstuk van Antwerp aan het langste eind.

clock 30' Buitenspel. Een beetje uit de kluts komt Taremi in balbezit in de zestien. Hij legt de bal klaar voor zijn linker, maar raakt het leer niet goed. Lammens moet niet in actie komen en was de bal binnen, had het doelpunt ook niet geteld. . eerste helft, minuut 30. offside Buitenspel Een beetje uit de kluts komt Taremi in balbezit in de zestien. Hij legt de bal klaar voor zijn linker, maar raakt het leer niet goed. Lammens moet niet in actie komen en was de bal binnen, had het doelpunt ook niet geteld.

clock 27' Lammens plukt. Daar is de thuisploeg nog een keer. Taremi kan koppen op een goede voorzet vanaf de linkerkant, maar veel problemen heeft Lammens er niet mee. . eerste helft, minuut 27. crucial save Lammens plukt Daar is de thuisploeg nog een keer. Taremi kan koppen op een goede voorzet vanaf de linkerkant, maar veel problemen heeft Lammens er niet mee.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Antwerp houdt prima stand. Tom Boudeweel op Radio 1. Antwerp houdt prima stand. Tom Boudeweel op Radio 1

clock 22' eerste helft, minuut 22. Joao Mario is de volgende die geraakt wordt, nu door Wijndal. De Nederlander gaat niet in het boekje, maar dat had ook gemogen. . Joao Mario is de volgende die geraakt wordt, nu door Wijndal. De Nederlander gaat niet in het boekje, maar dat had ook gemogen.

clock 20' eerste helft, minuut 20. Yusuf gaat hard door op Evanilson op het middenveld. De eerste gele kaart van de wedstrijd is een feit en het is een terechte. . Yusuf gaat hard door op Evanilson op het middenveld. De eerste gele kaart van de wedstrijd is een feit en het is een terechte.

clock 20' Gele kaart voor Alhassan Yusuf van Antwerp tijdens eerste helft, minuut 20 yellow card Alhassan Yusuf Antwerp

clock 16' Foutje Lammens. Lammens neemt veel te veel risico bij een uittrap en daar profiteert Evanilson net niet van. Ook hij krijgt het leer niet tussen de palen. . eerste helft, minuut 16. blunder Foutje Lammens Lammens neemt veel te veel risico bij een uittrap en daar profiteert Evanilson net niet van. Ook hij krijgt het leer niet tussen de palen.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Het is openingskwartier is voorbij en Antwerp kwam nog niet in de problemen. De jonge defensie acteert voorlopig heel secuur. . Het is openingskwartier is voorbij en Antwerp kwam nog niet in de problemen. De jonge defensie acteert voorlopig heel secuur.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Ook Porto komt nu echt dreigen. Sanusi kan trappen met zijn linker op de rand van de zestien, hij mikt op een ploegmaat. . Ook Porto komt nu echt dreigen. Sanusi kan trappen met zijn linker op de rand van de zestien, hij mikt op een ploegmaat.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Balikwisha moet beter doen. Daar is Antwerp een eerste keer! Ilenikhena zet Balikwisha perfect vrij in de zestien, maar zijn schot met links gaat flauw voorlangs. Hier zat veel meer in. . Balikwisha moet beter doen Daar is Antwerp een eerste keer! Ilenikhena zet Balikwisha perfect vrij in de zestien, maar zijn schot met links gaat flauw voorlangs. Hier zat veel meer in.