LIVE: Antwerp houdt voorlopig goed stand tegen Porto

Lammens plukt. Daar is de thuisploeg nog een keer. Taremi kan koppen op een goede voorzet vanaf de linkerkant, maar veel problemen heeft Lammens er niet mee.

Antwerp houdt prima stand. Tom Boudeweel op Radio 1.

Joao Mario is de volgende die geraakt wordt, nu door Wijndal. De Nederlander gaat niet in het boekje, maar dat had ook gemogen.

Yusuf gaat hard door op Evanilson op het middenveld. De eerste gele kaart van de wedstrijd is een feit en het is een terechte.

clock 20' Gele kaart voor Alhassan Yusuf van Antwerp tijdens eerste helft, minuut 20 yellow card Alhassan Yusuf Antwerp

Foutje Lammens. Lammens neemt veel te veel risico bij een uittrap en daar profiteert Evanilson net niet van. Ook hij krijgt het leer niet tussen de palen.

Het is openingskwartier is voorbij en Antwerp kwam nog niet in de problemen. De jonge defensie acteert voorlopig heel secuur.

Ook Porto komt nu echt dreigen. Sanusi kan trappen met zijn linker op de rand van de zestien, hij mikt op een ploegmaat.

Balikwisha moet beter doen. Daar is Antwerp een eerste keer! Ilenikhena zet Balikwisha perfect vrij in de zestien, maar zijn schot met links gaat flauw voorlangs. Hier zat veel meer in.

De blauw-witten hebben voorlopig het vaakst de bal. Antwerp heeft het moeilijk om een aanval in elkaar te boksen.

Het is moeilijk voor Antwerp om te combineren. Tom Boudeweel op Radio 1.

De thuisploeg trekt meteen richting de zestien van Lammens. Taremi wordt gezocht, maar net niet gevonden door Franco.

Aftrap. De bal rolt in het Estadio do Dragao. Kan Antwerp voor het eerst een punt of meer pakken in deze Champions League? Het is nodig wil het Europees overwinteren...

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

Vermeeren vs. Pepe. Een beetje bedeesd schudt Vermeeren de hand van de twintig jaar oudere Pepe. De jonge aanvoerder van Antwerp verliest de toss van de ervaren Portugees, maar het zal hem worst wezen. Wat een moment.

Het stadion loopt stilaan vol voor het duel tussen Porto en Antwerp. De wedstrijd wordt geleid door de 41-jarige Italiaan Maurizio Mariani, het is zijn eerste wedstrijd in de CL dit seizoen. Twee weken geleden floot hij in eigen land Milan-Juve.

Het is alleen maar goed dat mijn jonge jongens dit meemaken. Het is niet zomaar een examen, ze moeten ook presteren. Ze worden ervaren door het te ervaren. Mark van Bommel.

Voor George Ilenikhena is deze wedstrijd geschikt om onze speelwijze eigen te maken. Mark van Bommel.

Sjachtar verrast Barça. Slecht nieuws voor Antwerp, want in de andere wedstrijd van groep H heeft Sjachtar Donetsk verrassend met 1-0 gewonnen van FC Barcelona.

Dat wil zeggen dat de Oekraïners nu ook 6 punten hebben, net als Porto. Antwerp is laatste met 0 punten en ziet zijn kans op Europees voetbal na Nieuwjaar dus wat kleiner worden.