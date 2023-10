Champions League op de Bosuil: Nederlandse Sjachtar-coach ziet gelijkenissen met Antwerp

clock 13:39 vooraf, 13 uur 39. Champions League UEFA corrigeert op laatste moment pijnlijke aanduiding voor Antwerp - Sjachtar: controleur refs vervangen

Sjachtar-coach ziet gelijkenissen met Antwerp: "Ook wij maken onze kansen niet af"

Sjachtar Donetsk heeft een Nederlandse coach, Patrick van Leeuwen. Onze noorderbuur zag gisteren op de persconferentie veel raakpunten met de Great Old.

"We weten wat Antwerp kan, we zagen veel beelden van Antwerp", vertelde Van Leeuwen. "Ze scoren op dit moment misschien even moeilijker, maar het blijft een ploeg die wil voetballen en kansen creëren."

"Op dat vlak zijn ze vergelijkbaar met ons. Wij creëren ook voldoende kansen, maar puren er niet genoeg goals uit. Misschien speelt vermoeidheid daarbij een rol. Beide ploegen spelen Europees en hebben een druk programma."

"Maar we gaan alvast vol voor de overwinning."



"We weten wat Antwerp kan, we zagen veel beelden van Antwerp", vertelde Van Leeuwen. "Ze scoren op dit moment misschien even moeilijker, maar het blijft een ploeg die wil voetballen en kansen creëren."



"Op dat vlak zijn ze vergelijkbaar met ons. Wij creëren ook voldoende kansen, maar puren er niet genoeg goals uit. Misschien speelt vermoeidheid daarbij een rol. Beide ploegen spelen Europees en hebben een druk programma."



"Maar we gaan alvast vol voor de overwinning."

De Nederlander Patrick van Leeuwen is de coach van Sjachtar.

"Resultaten zijn niet zoals we willen"

Sjachtar leed zaterdag tegen Zorja Loehansk (1-2) zijn eerste competitienederlaag van het seizoen. Ook in de Champions League ging het eerste groepsduel verloren tegen Porto (1-3). Van Leeuwen komt zo stilaan onder druk te staan in de Oekraïense pers.

"De resultaten zijn niet zoals we dat allemaal willen", erkende hij. "Druk is er altijd bij een topclub als Sjachtar, maar de nederlagen zorgen niet voor extra druk. Het geeft ons juist motivatie om de resultaten weer recht te trekken."

"De nederlaag van zaterdag zal morgen ook niet meespelen. Het zijn twee verschillende competities. De Champions League zorgt ook bij de spelers voor een andere benadering."

Voetballen in een land in oorlog zorgt voor tal van moeilijkheden, maar Van Leeuwen prees zijn spelers en staf over hoe ze omgaan met de situatie. "Het reizen naar wedstrijden is erg moeilijk en kost veel meer tijd dan voorheen. Het zorgt ervoor dat de concentratie wel eens verslapt, maar iedereen kent de situatie en gaat daar erg professioneel mee om. Daar ben ik erg tevreden over."



"Druk is er altijd bij een topclub als Sjachtar, maar de nederlagen zorgen niet voor extra druk. Het geeft ons juist motivatie om de resultaten weer recht te trekken."



"De nederlaag van zaterdag zal morgen ook niet meespelen. Het zijn twee verschillende competities. De Champions League zorgt ook bij de spelers voor een andere benadering."



Voetballen in een land in oorlog zorgt voor tal van moeilijkheden, maar Van Leeuwen prees zijn spelers en staf over hoe ze omgaan met de situatie. "Het reizen naar wedstrijden is erg moeilijk en kost veel meer tijd dan voorheen. Het zorgt ervoor dat de concentratie wel eens verslapt, maar iedereen kent de situatie en gaat daar erg professioneel mee om. Daar ben ik erg tevreden over."

Het is om diverse redenen niet mogelijk om camera's in tribune 2 te plaatsen. Maar misschien is het ook goed dat die lege tribune in beeld komt, zodat de mensen zien dat dit een probleem is in België. CEO Sven Jaecques

Je merkt de extra aandacht voor deze wedstrijden, maar wij proberen zo normaal mogelijk te doen. Arthur Vermeeren

Natuurlijk willen we resultaten halen, maar het wordt niet vanzelfsprekend om te winnen. Antwerp-trainer Mark van Bommel

Antwerp is klaar voor belangrijke thuismatch.

Antwerp krijgt bezoek van Sjachtar

Voor Antwerp-fans is het vandaag aftellen tot 18.45 uur, wanneer de aftrap gegeven wordt voor de allereerste Champions League-match op de Bosuil. We volgen de match tegen Sjachtar Donetsk live op deze pagina.