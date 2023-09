Xavi onderschat Antwerp niet en kijkt uit naar hereniging met Van Bommel: "Hij doet het uitstekend"

"Ik hou heel goede herinneringen aan hem over", vertelde Xavi. "Hij was een heel fysieke, sterke voetballer. Hij was een goeie ploegmaat en is een goeie vriend. Hij doet het uitstekend bij Antwerp. Ik kijk ernaar uit tegen hem te spelen."

vooraf, 15 uur 04. "Kijk uit naar confrontatie met Van Bommel". Bij Antwerp zit met Mark van Bommel een ex-teamgenoot van Xavi op de trainersbank. Zijn respect voor de Nederlander is groot. "Ik hou heel goede herinneringen aan hem over", vertelde Xavi. "Hij was een heel fysieke, sterke voetballer. Hij was een goeie ploegmaat en is een goeie vriend. Hij doet het uitstekend bij Antwerp. Ik kijk ernaar uit tegen hem te spelen." .

clock 14:38

vooraf, 14 uur 38. Xavi is op zijn hoede voor Antwerp. Na de blamages van vorig jaren in de Champions League, moet het dit jaar beter. Coach Xavi wil zijn Barcelona wel absoluut door de groepsfase loodsen. De twee vorige CL-campagnes eindigde Barcelona telkens als derde in zijn poule, waardoor het moest overwinteren in de lager aangeschreven Europa League. "Ons spel was vorig jaar goed, maar het resultaat volgde niet. Intussen zijn we versterkt en hebben we een selectie om competitief te zijn in Europa. Nu moeten we dat op het veld bewijzen", benadrukte hij. "Morgen spelen we tegen de kampioen van de Belgische competitie. Ze hebben een heel goed team", vervolgde Xavi. "Het is voor ons een kans om te tonen dat we in de Champions League competitief kunnen zijn tegen elke tegenstander." .