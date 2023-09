LIVE: Kan Antwerp stunten in Champions League-opener tegen Barcelona?

clock 20:53 vooraf, 20 uur 53.

We moeten onder druk rustig blijven en zorgen dat we controle krijgen over de wedstrijd, hoe gek dat ook mag klinken. We moeten de tegenstander laten voelen dat we ook een voetballende ploeg zijn. Mark van Bommel.

Slechts twee Spaanse spelers in de basis bij Barcelona vanavond. Het is al bijna drie jaar geleden dat dat nog eens gebeurde.

Nieuw format volgend seizoen. Het is de laatste keer dat er op het kampioenenbal een groepsfase is met 32 teams. Volgend seizoen zal de Champions League er met een nieuw format helemaal anders uitzien. Het kampioenenbal breidt dan uit van 32 naar 36 ploegen met één klassement waarin teams volgens het Zwitserse model - iedere club krijgt een pakket tegenstanders dat in totaal even zwaar is - tegen elkaar spelen.



Een nieuw tijdperk in de Champions League.

Barça 2 jaar op rij eruit in de groepsfase. Barcelona en de Champions League, het was de voorbije twee seizoenen geen goed huwelijk. Twee jaar geleden werd Barça voor het eerst in 21 jaar uitgeschakeld in de groepsfase en ook vorig seizoen overleefde de Catalaanse trots de groepsfase niet.

Vijfde seizoen Europees. Antwerp speelt voor het vijfde seizoen op rij Europees, maar haalde daarbij slechts één keer de Europese lente. In het seizoen 2020-21 stootte het als tweede in zijn poule door naar de 1/16e finales van de Europa League. Daar ging het onderuit tegen Rangers.

Van ontgoocheling naar Champions League. Antwerp staat voor het eerst in de groepsfase van de Champions League, het contrast met het Europese parcours van vorig seizoen kan niet groter zijn. Toen slaagde the Great Old er zelfs niet in om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Conference League. Na een pijnlijke thuisnederlaag tegen het Turkse Basaksehir moest Antwerp het Europese toneel al in augustus verlaten.



Toen slaagde the Great Old er zelfs niet in om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Conference League. Na een pijnlijke thuisnederlaag tegen het Turkse Basaksehir moest Antwerp het Europese toneel al in augustus verlaten.

Ongeslagen Barcelona. Barcelona heeft dit seizoen nog niet verloren. De Spaanse landskampioen begon aarzelend aan de nieuwe competitie met een scoreloos gelijkspel tegen Getafe. Daarna volgden vier overwinningen op een rij tegen Cadiz, Villarreal, Osasuna en Real Betis.

Twee ploegen met vertrouwen. Antwerp is met vertrouwen afgezakt naar Barcelona. Afgelopen vrijdag boekte de landskampioen een vlotte 0-3-overwinning op bezoek bij rode lantaarn Westerlo. Jammer genoeg voor Antwerp etaleerde ook Barcelona afgelopen weekend een uitstekende vorm. Tegen Real Betis hielden de Catalanen een schietoefening, met een ruime 5-0-overwinning als resultaat. Na vijf speeldagen volgt Barça op twee punten van Real Madrid, dat 15 op 15 haalde.



Jammer genoeg voor Antwerp etaleerde ook Barcelona afgelopen weekend een uitstekende vorm. Tegen Real Betis hielden de Catalanen een schietoefening, met een ruime 5-0-overwinning als resultaat. Na vijf speeldagen volgt Barça op twee punten van Real Madrid, dat 15 op 15 haalde.

Spanning stijgt voor duel met Barcelona: "Zal sowieso memorabele avond worden".

Het wordt een memorabele avond voor de Antwerp-supporters. Zij zijn niet vergeten dat hun club zeven seizoenen geleden nog in tweede klasse speelde. Nu komen ze hier in Barcelona naar diezelfde club kijken op het allerhoogste niveau. Wouter De Smet.

Van Bommel kiest voor Muja. De elf van Antwerp die geschiedenis moeten schrijven zijn bekend. Mark van Bommel voert één wissel door in vergelijking met de partij tegen Westerlo: Muja neemt de plaats in van Kerk op de flank. Nog eens de 11: Butez; Wijndal, Alderweireld, Coulibaly, Bataille; Vermeeren, Keita, Ekkelenkamp; Muja, Janssen, Balikwisha.



Nog eens de 11: Butez; Wijndal, Alderweireld, Coulibaly, Bataille; Vermeeren, Keita, Ekkelenkamp; Muja, Janssen, Balikwisha.

Daar is de opstelling van FC Barcelona. Raphinha staat aan de aftrap, net als Joao Felix. Toptalent Yamal zit op de bank.