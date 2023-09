LIVE: Daar is de 4-0 voor Barça! Gavi fusilleert Butez en maakt afstraffing voor Antwerp nog wat groter

clock 63' tweede helft, minuut 63.

clock 61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij Antwerp, Ritchie De Laet erin, Michel Ange Balikwisha eruit wissel substitution out Michel Ange Balikwisha substitution in Ritchie De Laet

clock 61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij Antwerp, Alhassan Yusuf erin, Jurgen Ekkelenkamp eruit wissel substitution out Jurgen Ekkelenkamp substitution in Alhassan Yusuf

clock 60' tweede helft, minuut 60. Vervanging bij Antwerp, George Ilenikhena erin, Vincent Janssen eruit wissel substitution out Vincent Janssen substitution in George Ilenikhena

clock 60' tweede helft, minuut 60. Drie wissels bij Antwerp. Voor Janssen, Ekkelenkamp en Balikwisha is het Catalaanse avontuur voorbij. Ilenikhena, Yussuf en De Laet mogen nog ruim een halfuur tegen Barcelona voetballen. . Drie wissels bij Antwerp. Voor Janssen, Ekkelenkamp en Balikwisha is het Catalaanse avontuur voorbij. Ilenikhena, Yussuf en De Laet mogen nog ruim een halfuur tegen Barcelona voetballen.

clock 58' tweede helft, minuut 58. Dubbele wissel. De handen van de thuissupporters gaan op elkaar voor De Jong en Gavi. Zij worden bij Barcelona naar de kant gehaald voor Romeu en Lopez. Ook bij Antwerp zitten er wissels aan te komen. . Dubbele wissel De handen van de thuissupporters gaan op elkaar voor De Jong en Gavi. Zij worden bij Barcelona naar de kant gehaald voor Romeu en Lopez. Ook bij Antwerp zitten er wissels aan te komen.

clock 58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij FC Barcelona, Fermin Lopez erin, Gavi eruit wissel substitution out Gavi substitution in Fermin Lopez

clock 58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij FC Barcelona, Oriol Romeu erin, Frenkie de Jong eruit wissel substitution out Frenkie de Jong substitution in Oriol Romeu

clock 54' tweede helft, minuut 54. Gavi maakt er 4-0 van. Barcelona wacht niet te lang om ook in de tweede helft te scoren. Na afgeblokte schoten van Lewandowksi en Gündogan komt de bal voor de voeten van Gavi en die mikt de 4-0 hard en hoog in doel. Butez is kansloos. . Gavi maakt er 4-0 van Barcelona wacht niet te lang om ook in de tweede helft te scoren. Na afgeblokte schoten van Lewandowksi en Gündogan komt de bal voor de voeten van Gavi en die mikt de 4-0 hard en hoog in doel. Butez is kansloos.

clock 54' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 54 door Gavi van FC Barcelona. 4, 0. goal FC Barcelona Antwerp 63' 4 0

clock 50' tweede helft, minuut 50. Alderweireld raakt de bal niet goed. Prima mogelijkheid voor Antwerp, dat net als in de eerste helft goed uit de startblokken schiet. Balikwisha pakt uit met een prima corner en vindt het hoofd van Alderweireld, maar die raakt de bal niet vol en bij Barça kunnen ze opruimen. . Alderweireld raakt de bal niet goed Prima mogelijkheid voor Antwerp, dat net als in de eerste helft goed uit de startblokken schiet. Balikwisha pakt uit met een prima corner en vindt het hoofd van Alderweireld, maar die raakt de bal niet vol en bij Barça kunnen ze opruimen.

clock 50' tweede helft, minuut 50. Vermeeren kan zich bijna doorzetten in de zestien, maar De Jong is hem te snel af. Antwerp houdt er wel een hoekschop aan over. . Vermeeren kan zich bijna doorzetten in de zestien, maar De Jong is hem te snel af. Antwerp houdt er wel een hoekschop aan over.

clock 47' Butez voorkomt erger. Meteen een grote kans voor Barcelona! Gündogan kan van dichtbij besluiten op een lage voorzet van Raphinha, maar krijgt de bal niet voorbij Butez. . tweede helft, minuut 47. crucial save Butez voorkomt erger Meteen een grote kans voor Barcelona! Gündogan kan van dichtbij besluiten op een lage voorzet van Raphinha, maar krijgt de bal niet voorbij Butez.

clock 46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Barcelona trapt de tweede helft op gang. Geen wijzigingen bij de Catalanen en dat geldt ook voor Antwerp. Kan de Belgische landskampioen meer averij vermijden of doet Barça er nog enkele goals bij? . 2e helft Barcelona trapt de tweede helft op gang. Geen wijzigingen bij de Catalanen en dat geldt ook voor Antwerp. Kan de Belgische landskampioen meer averij vermijden of doet Barça er nog enkele goals bij?

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Tien minuten lang kon Antwerp zijn voet naast die van Barcelona zetten, maar dan sloegen de Catalanen toe. Felix opende de score en bood Lewandowski de 2-0 aan. Een ongelukkige owngoal van Bataille maakte het nog wat erger voor Antwerp. . Rust Tien minuten lang kon Antwerp zijn voet naast die van Barcelona zetten, maar dan sloegen de Catalanen toe. Felix opende de score en bood Lewandowski de 2-0 aan. Een ongelukkige owngoal van Bataille maakte het nog wat erger voor Antwerp.

clock 45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Het laatste wapenfeit in de eerste helft is voor Barcelona. Baldé kan uithalen in de zestien, maar mikt wat onbesuisd in het zijnet. . Het laatste wapenfeit in de eerste helft is voor Barcelona. Baldé kan uithalen in de zestien, maar mikt wat onbesuisd in het zijnet.

clock 45+1' Er komt 1 minuut extra tijd bij. eerste helft, minuut 46. extra time 1 - extra time Er komt 1 minuut extra tijd bij.