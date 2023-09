LIVE (21 u): Antwerp nipt onderuit in Youth League-match tegen Barcelona, voor welke elf kiest Van Bommel?

De Antwerpse beloften hebben hun campagne in de UEFA Youth League geopend met een 2-1-nederlaag op bezoek bij FC Barcelona. In het Estadi Johan Cruyff keken de jongens van coach Thomas Wils op de openingsspeeldag in groep H al na een halfuur tegen een 2-0 achterstand aan, na doelpunten van rechtsback Alexis Olmedo (22.) en Dani Rodriguez (29.). Verder dan de aansluitingstreffer van Jeff Godelaine, iets meer dan een kwartier voor affluiten, geraakte The Great Old niet meer.

Dit is toch een hele mooie ervaring voor Antwerp. Na lang wachten eindelijk je eerste wedstrijd in de Champions League en dan meteen naar Barcelona mogen.. Dat lijkt mij het ideale begin

Recordbreker die opnieuw zorgt voor vleugje magie in Barcelona: wie is 16-jarig wonderkind Lamine Yamal?

vooraf, 08 uur 52. Spaanse pers. Hoe kijken ze in Spanje naar de eerste poulematch van FC Barcelona? Marca lijkt de Belgische kampioen niet de grond in te boren en probeert het succes van The Great Old te duiden. "Ze hebben hun ploeg gesmeed door beloftevolle jongeren samen te brengen met oudere spelers die heropleven. Vooral Arthur Vermeeren zal in de gaten gehouden worden door Barcelona." AS oordeelt dat Antwerp niet zo'n grote Belgische naam is als Anderlecht of Club Brugge en vindt dat de kampioen "minder goed aan het seizoen begonnen is". De Catalaanse kranten waarschuwen de tegenstander. "Barça zet de volledige artillerie in. Antwerp lijkt de zwakste ploeg in deze groep." .