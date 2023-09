FC Barcelona-Antwerp (21 u): Marca schetst Vermeeren als "mix van Iniesta, Xavi en Busquets"

clock 08:52 vooraf, 08 uur 52. Spaanse pers. Hoe kijken ze in Spanje naar de eerste poulematch van FC Barcelona? Marca lijkt de Belgische kampioen niet de grond in te boren en probeert het succes van The Great Old te duiden. "Ze hebben hun ploeg gesmeed door beloftevolle jongeren samen te brengen met oudere spelers die heropleven. Vooral Arthur Vermeeren zal in de gaten gehouden worden door Barcelona." AS oordeelt dat Antwerp niet zo'n grote Belgische naam is als Anderlecht of Club Brugge en vindt dat de kampioen "minder goed aan het seizoen begonnen is". De Catalaanse kranten waarschuwen de tegenstander. "Barça zet de volledige artillerie in. Antwerp lijkt de zwakste ploeg in deze groep." . Spaanse pers Hoe kijken ze in Spanje naar de eerste poulematch van FC Barcelona? Marca lijkt de Belgische kampioen niet de grond in te boren en probeert het succes van The Great Old te duiden. "Ze hebben hun ploeg gesmeed door beloftevolle jongeren samen te brengen met oudere spelers die heropleven. Vooral Arthur Vermeeren zal in de gaten gehouden worden door Barcelona."

Arthur Vermeeren zal met een vergrootglas bekeken worden. Het Antwerpse goudhaantje zou op een shortlist bij FC Barcelona staan en Marca duidt waarom Barça interesse toont. Ze typeren "de sensatie van de Belgische competitie" als een mix van Iniesta, Xavi en Busquets.

Bij Mundo Deportivo besteden ze op hun voorpagina weinig aandacht aan wie de eerste tegenstander vanavond is. Maar de route naar Wembley, locatie van de finale op 1 juni 2024, wordt vanavond ingezet.

Antwerp-coach Mark van Bommel heeft 1 jaar voor Barcelona gespeeld. Het verhaal van dat gouden jaar leest u hieronder.

Hoogdag voor Antwerp. De fans van Antwerp mogen hun PlayStation uitschakelen, vanavond speelt hun favoriete club echt op het allerhoogste niveau. Antwerp begint het Champions League-avontuur met een mooie en uitdagende verplaatsing naar Barcelona. Volg de match straks live op deze pagina. In Sporza op Radio 1 hoort u Tom Boudweel vanuit het Olympisch Stadion. Aftrap om 21.00 uur.



Antwerp begint het Champions League-avontuur met een mooie en uitdagende verplaatsing naar Barcelona.



Volg de match straks live op deze pagina. In Sporza op Radio 1 hoort u Tom Boudweel vanuit het Olympisch Stadion. Aftrap om 21.00 uur.

Je bent toch altijd bang om er een stuk of 7 binnen te krijgen. Gert Verheyen in Extra Time.

"Kijk uit naar confrontatie met Van Bommel". Bij Antwerp zit met Mark van Bommel een ex-teamgenoot van Xavi op de trainersbank. Zijn respect voor de Nederlander is groot. "Ik hou heel goede herinneringen aan hem over", vertelde Xavi. "Hij was een heel fysieke, sterke voetballer. Hij was een goeie ploegmaat en is een goeie vriend. Hij doet het uitstekend bij Antwerp. Ik kijk ernaar uit tegen hem te spelen."

"Ik hou heel goede herinneringen aan hem over", vertelde Xavi. "Hij was een heel fysieke, sterke voetballer. Hij was een goeie ploegmaat en is een goeie vriend. Hij doet het uitstekend bij Antwerp. Ik kijk ernaar uit tegen hem te spelen."

Mark van Bommel doet het uitstekend bij Antwerp. Xavi.

Xavi is op zijn hoede voor Antwerp. Na de blamages van vorig jaren in de Champions League, moet het dit jaar beter. Coach Xavi wil zijn Barcelona wel absoluut door de groepsfase loodsen. De twee vorige CL-campagnes eindigde Barcelona telkens als derde in zijn poule, waardoor het moest overwinteren in de lager aangeschreven Europa League. "Ons spel was vorig jaar goed, maar het resultaat volgde niet. Intussen zijn we versterkt en hebben we een selectie om competitief te zijn in Europa. Nu moeten we dat op het veld bewijzen", benadrukte hij. "Morgen spelen we tegen de kampioen van de Belgische competitie. Ze hebben een heel goed team", vervolgde Xavi. "Het is voor ons een kans om te tonen dat we in de Champions League competitief kunnen zijn tegen elke tegenstander."

De twee vorige CL-campagnes eindigde Barcelona telkens als derde in zijn poule, waardoor het moest overwinteren in de lager aangeschreven Europa League.

"Ons spel was vorig jaar goed, maar het resultaat volgde niet. Intussen zijn we versterkt en hebben we een selectie om competitief te zijn in Europa. Nu moeten we dat op het veld bewijzen", benadrukte hij.

"Morgen spelen we tegen de kampioen van de Belgische competitie. Ze hebben een heel goed team", vervolgde Xavi. "Het is voor ons een kans om te tonen dat we in de Champions League competitief kunnen zijn tegen elke tegenstander."

De spelers en trainer van Antwerp stappen op het vliegtuig richting Barcelona. Toby Alderweireld.

Arthur Vermeeren.

Coach Mark van Bommel.

Mandela Keita en Vincent Janssen.