LIVE (21 uur): Pep Guardiola zet Jeremy Doku op de bank voor CL-opener tegen Rode Ster Belgrado

vooraf, 16 uur 44. Guardiola: "Eén Champions League winnen is niets bijzonders". Manchester City begint morgen aan zijn titelverdediging van de Champions League met een thuismatch tegen Rode Ster Belgrado. Coach Pep Guardiola is nog steeds trots op de eerste eindzege op het kampioenenbal voor de Engelse club, maar plaatst alles ook in zijn perspectief. "Voor onze club was het ongelofelijk om de Champions League te winnen. Maar hoeveel clubs hebben één Champions League gewonnen? Veel! "En er zijn ook veel clubs die hem twee, drie, vier, vijf keer hebben gewonnen. Met één zege hebben wij niets bijzonders gepresteerd. Maar we zijn wel ongelofelijk trots." Volgens de Spaanse succescoach wacht dinsdag tegen Rode Ster "de eerste stap" in een nieuw proces. "Wij gaan ons best doen en willen de eerste drie punten pakken." Met de finale, die in juni 2024 op Wembley wordt gespeeld, is Guardiola helemaal nog niet bezig. "Daar denken we nog niet aan. Dat moet je pas doen als je in de kwart- en halve finales bent. Er rest nog heel veel tijd." .