PSG incasseert dure nederlaag bij Milan, "Dollarumma" bestrooid met duizenden geldbiljetten

Dortmund is leider in groep F met 7 punten. PSG telt 6 stuks, maar voelt Milan (5 punten) en Newcastle (4 punten) in de nek ademen.

Ook deze editie loopt het toch weer stroef. In San Siro leek Skriniar met een vroege goal de poort naar de 1/8e finales open te duwen, maar drie minuten later bracht Leao de thuisploeg alweer op gelijke hoogte.

PSG en de Champions League: we hoeven u niet meer te vertellen dat dat geen succesvol huwelijk is.

Donnarumma bestrooid met vals geld

Amusant zijverhaaltje tijdens Milan - PSG: de terugkeer van Gianluigi Donnarumma naar San Siro.

Sinds de Italiaanse doelman in 2017 weigerde om zijn contract te verlengen en vier jaar later naar Parijs trok, is hij persona non grata geworden bij de harde kern van Milan.



Zij verwelkomden "Dollarumma" door hem te bestrooien met duizenden geldbiljetten, waarop het gezicht van de keeper gedrukt stond.

Bekijk hieronder zeker de straffe beelden.