LIVE: Witsel en co komen op slag van rust gelijk na openingsgoal van Ueda (ex-Cercle)

In eigen huis gaat Atlético Madrid op zoek naar zijn eerste punten tegen ploeg-in-vorm Feyenoord, dat in de Eredivisie 15 op 15 haalde. Bij de thuisploeg staat Witsel in de basis, bij de Nederlanders moeten oude bekenden Calvin Stengs (ex-Antwerp) en Ueda (ex-Cercle Brugge) voor gevaar zorgen.