LIVE CL: Rusten geblazen in Sevilla, thuisploeg leidt met 1-0 tegen PSV van Bakayoko en Vertessen

In PSV werd het 2-2 na een dolle slotfase

Mogen we vanavond een spektakelwedstrijd verwachten zoals in Eindhoven? De heenwedstrijd brak in de tweede helft helemaal los toen Gudelj Sevilla op voorsprong bracht. Luuk de Jong bracht PSV in het slot langszij vanaf de stip, maar En-Nesyri reageerde meteen met de 1-2. Uiteindelijk was het Teze die in de 95e minuut voor gelijkmaker zorgde. Een heel belangrijk gelijkspel voor PSV.