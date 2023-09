LIVE: Duwt Bayern München een zwalpend Manchester United nog wat dieper in de put?

clock 13' eerste helft, minuut 13. Reguilon gaat neer. Sané knalt ver weg van de bal vol op Reguilon. Geen kwaad opzet, maar de botsing komt wel even aan bij de linksachter. . Reguilon gaat neer Sané knalt ver weg van de bal vol op Reguilon. Geen kwaad opzet, maar de botsing komt wel even aan bij de linksachter.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Laimer ziet sterretjes en wordt makkelijk uitgespeeld op zijn rechterflank. De voorzet van Reguilon die volgt, wordt in hoekschop gedevieerd, maar die levert niets op. Man United heeft de touwtjes voorlopig wel stevig in handen. . Laimer ziet sterretjes en wordt makkelijk uitgespeeld op zijn rechterflank. De voorzet van Reguilon die volgt, wordt in hoekschop gedevieerd, maar die levert niets op. Man United heeft de touwtjes voorlopig wel stevig in handen.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Bij Bayern zijn ze even aan het knoeien. De hoge druk van Man United levert problemen op, een tegenprik van de Duitsers wordt ook meteen afgevlagd voor buitenspel. . Bij Bayern zijn ze even aan het knoeien. De hoge druk van Man United levert problemen op, een tegenprik van de Duitsers wordt ook meteen afgevlagd voor buitenspel.

clock 7' eerste helft, minuut 7.

clock 5' Ulreich redt Bayern! Eriksen krijgt de bal aan de tweede paal tot bij Pellistri, die wordt aangelopen en zo niet helemaal kan afwerken. Het leer belandt zo bij Hojlund, die op Ulreich besluit. Meteen een heet standje voor het Bayern-doel! . eerste helft, minuut 5. crucial save Ulreich redt Bayern! Eriksen krijgt de bal aan de tweede paal tot bij Pellistri, die wordt aangelopen en zo niet helemaal kan afwerken. Het leer belandt zo bij Hojlund, die op Ulreich besluit. Meteen een heet standje voor het Bayern-doel!

clock 4' eerste helft, minuut 4. Het is Bayern dat de bal opeist en Sané zo een eerste keer de diepte in kan sturen. Dat levert een hoekschop op. . Het is Bayern dat de bal opeist en Sané zo een eerste keer de diepte in kan sturen. Dat levert een hoekschop op.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 21:01 eerste helft, 21 uur 01. Los geht's! De minuut stilte voor de rampen in Marokko en Libië werd niet helemaal gerespecteerd, maar de bal rolt in de Allianz Arena - die vanavond is omgedoopt tot de Fussball Arena! Ulreich knalt meteen naar voren. . Los geht's! De minuut stilte voor de rampen in Marokko en Libië werd niet helemaal gerespecteerd, maar de bal rolt in de Allianz Arena - die vanavond is omgedoopt tot de Fussball Arena! Ulreich knalt meteen naar voren.

clock 20:57 vooraf, 20 uur 57. Daar zijn ze! De 22 tenoren verschijnen op het terrein. Tijd voor de hymne! . Daar zijn ze! De 22 tenoren verschijnen op het terrein. Tijd voor de hymne!

clock 20:54 vooraf, 20 uur 54. Voor Harry Kane zal het zo meteen niet al te vreemd aanvoelen om tegen Man United te spelen. De Engelse spits liep jarenlang rond in de Premier League en kent de tegenstander dus als geen ander. Scoren deed hij wel niet vaak tegen de Red Devils: 5 goals in 19 partijen. . Voor Harry Kane zal het zo meteen niet al te vreemd aanvoelen om tegen Man United te spelen. De Engelse spits liep jarenlang rond in de Premier League en kent de tegenstander dus als geen ander. Scoren deed hij wel niet vaak tegen de Red Devils: 5 goals in 19 partijen.

clock 20:48 Die andere partij in groep A leverde zonet een heuse comeback van Galatasaray op in het slot van de wedstrijd (2-2). De winnaar van het duel tussen Bayern en Man United springt dus zeker naar de eerste plek in de groep. vooraf, 20 uur 48. Die andere partij in groep A leverde zonet een heuse comeback van Galatasaray op in het slot van de wedstrijd (2-2). De winnaar van het duel tussen Bayern en Man United springt dus zeker naar de eerste plek in de groep.

clock 20:44 vooraf, 20 uur 44. Blessures alom. Veel wisselmogelijkheden zullen de coaches door een pak blessures straks niet hebben. Bij Bayern zijn Neuer en Guerreiro de voornaamste afwezigen. Bij United is het lijstje nog een pak langer, daar ontbreken Amrabat, Antony, Maguire, Malacia, Shaw, Sancho, Mount, Varane en Wan-Bissaka. De spoeling in de verdediging wordt zo wel heel dun. . Blessures alom Veel wisselmogelijkheden zullen de coaches door een pak blessures straks niet hebben. Bij Bayern zijn Neuer en Guerreiro de voornaamste afwezigen.

clock 20:38 vooraf, 20 uur 38. De meest memorabele partij tussen Bayern München en Manchester United is ongetwijfeld de Champions League-finale van 1999. Bayern leek een hele wedstrijd lang af te stevenen op eindwinst. De naam van de Duitse recordkampioen was zelfs al in de beker gegraveerd, maar Sheringham en Solskjaer gooiden in een doldwaas slot nog alles om. Krijgen we vandaag ook zulke gekke taferelen? . De meest memorabele partij tussen Bayern München en Manchester United is ongetwijfeld de Champions League-finale van 1999. Bayern leek een hele wedstrijd lang af te stevenen op eindwinst. De naam van de Duitse recordkampioen was zelfs al in de beker gegraveerd, maar Sheringham en Solskjaer gooiden in een doldwaas slot nog alles om. Krijgen we vandaag ook zulke gekke taferelen?

clock 20:31 vooraf, 20 uur 31. We moeten kalm blijven, maar het is ook tijd om op te staan. De laatste weken waren niet goed genoeg. Erik Ten Hag (Manchester United). We moeten kalm blijven, maar het is ook tijd om op te staan. De laatste weken waren niet goed genoeg. Erik Ten Hag (Manchester United)

clock 20:26 vooraf, 20 uur 26. 11 eerdere duels. In het verleden namen beide teams het al 11 keer op tegen elkaar. 2 keer won Man United, 4 keer trok Bayern aan het langste eind. Voor de laatste clash moeten we wel al terug naar de kwartfinales van 2013/2014. Toen stootten de Duitsers na een 3-1 overwinning door, want de heenwedstrijd eindigde op 1-1. . 11 eerdere duels In het verleden namen beide teams het al 11 keer op tegen elkaar. 2 keer won Man United, 4 keer trok Bayern aan het langste eind. Voor de laatste clash moeten we wel al terug naar de kwartfinales van 2013/2014. Toen stootten de Duitsers na een 3-1 overwinning door, want de heenwedstrijd eindigde op 1-1.

clock 20:17 vooraf, 20 uur 17. Manchester United op de dool. De troepen van Ten Hag bevinden zich dit seizoen in de hoek waar de klappen vallen. United pakte 2 nipte overwinningen tegen Wolverhampton en Nottingham Forest, maar ging wel onderuit tegen Tottenham, Arsenal en Brighton. In die 5 partijen slikte het ook al 10 tegendoelpunten, dan is een bezoekje aan de Allianz Arena allerminst een pretje. . Manchester United op de dool De troepen van Ten Hag bevinden zich dit seizoen in de hoek waar de klappen vallen. United pakte 2 nipte overwinningen tegen Wolverhampton en Nottingham Forest, maar ging wel onderuit tegen Tottenham, Arsenal en Brighton. In die 5 partijen slikte het ook al 10 tegendoelpunten, dan is een bezoekje aan de Allianz Arena allerminst een pretje.

clock 20:13 vooraf, 20 uur 13.

clock 20:09 vooraf, 20 uur 09. Geen Tuchel. Zoek vanavond niet naar coach Thomas Tuchel op de bank van Bayern München. De Duitse trainer liep vorig seizoen in de terugwedstrijd tegen Manchester City tegen een schorsing aan, die zit hij vandaag uit. . Geen Tuchel Zoek vanavond niet naar coach Thomas Tuchel op de bank van Bayern München. De Duitse trainer liep vorig seizoen in de terugwedstrijd tegen Manchester City tegen een schorsing aan, die zit hij vandaag uit.

clock 20:01 vooraf, 20 uur 01. Wie heeft vertrouwen? Zowel Bayern als Manchester United konden hun laatste wedstrijd niet winnen. De Duitse landskampioen geraakte thuis niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Leverkusen, United leed tegen Brighton al de derde nederlaag van dit seizoen. Starten beide teams daardoor met vraagtekens aan de partij van vanavond? . Wie heeft vertrouwen? Zowel Bayern als Manchester United konden hun laatste wedstrijd niet winnen. De Duitse landskampioen geraakte thuis niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Leverkusen, United leed tegen Brighton al de derde nederlaag van dit seizoen. Starten beide teams daardoor met vraagtekens aan de partij van vanavond?