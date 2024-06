LIVE: Veldbestormers verstoren begin van finale, na enkele minuten spelen Real en Dortmund toch

Real op z'n Reals

Even herinneren aan het parcours van de teams. Real kwam met een perfecte score uit de groep, en ging daarna nipt voorbij RB Leipzig in de eerste knock-outronde.

Nipt is het Real codewoord in deze CL-campagne. Een legendarische thuismatch tegen City (3-3) werd opgevolgd door een gewonnen penaltyreeks in Manchester, al had onze KDB daar anders over kunnen beslissen. In de halve finales leek Bayern tegen alle verwachtingen in te sterk, maar Joselu (geholpen door Manuel Neuer) trok Los Blancos over de lijn.