LIVE (19u): Zet Genk met Trésor in de basis Servette deze keer wel opzij?

Servische scheidsrechter. Novak Simonic leidt de wedstrijd. De Serviër is een gerenommeerde ref die elk seizoen een pak Champions League-wedstrijden krijgt voorgeschoteld. Vorig seizoen floot hij onder meer Sporting - Tottenham (2-0), Dortmund - Sevilla (1-1) en de achtste finale tussen Inter en Porto waar Lukaku 5 minuten voor het einde het enige doelpunt maakte.

1 noodgedwongen wissel voor Weiler. De coach van Servette houdt grotendeels vast aan het elftal uit de heenwedstrijd. Enkel Tsunemoto op de rechtsachter is buiten strijd en wordt vervangen door Vouilloz.

Trésor in de basis. Geen Fadera zoals vorige week tegen Servette, wel Trésor. Voor de Rode Duivel is het de eerste basisplaats dit seizoen. Verder rekent Wouter Vrancken op Tolu Arokodare in de spits, El Khannouss, Hrosovsky en Heynen op het middenveld. In de verdediging staat Kayembe op links.

Uitkijken voor Bedia. In de competitie won Genk overtuigend z'n eerste competitiewedstrijd van het seizoen met 4-0 van RWDM. In de Zwitserse Super League bleef Servette in eigen huis hangen op 2-2 tegen FC Zurich. Opvallend: na een uur stond het wel 0-2 achter en het was oude bekende Chris Bedia die er eigenvoetig met een penaltygoal en een assist voor zorgde dat Servette nog een puntje uit de brand sleepte.

Wie wint gaat door naar de derde voorronde van de Champions League. Daar wacht Rangers FC en Cyriel Dessers. Wie verliest gaat naar het vangnet wat de derde voorronde van de Europa League is. Daarin wacht Olympiakos, uit Griekenland.

Heenwedstrijd: 1-1. In Genève bleef Genk steken op een gelijkspel. Na een moeilijk begin kwam de vicekampioen uit België op voorsprong dankzij een kopbalgoal van Arokodare. Dat Genk zijn voorprong tot 10 minunten voor het einde kon behouden was een wonder, Servette kreeg verschillende kansen op de gelijkmaker. Maar Vandevoordt toonde zich Champions League-waardig. Uiteindelijk viel de 1-1 dan toch, via een vrije trap en een kopstoot van Rouiller. In het slot miste Cuesta dé kans op de overwinning, maar Crivelli bracht vanop de lijn redding.

Mark McKenzie glundert als hij het over de Champions League heeft.

René Weiler is terug in België. De huidige trainer van Servette was tussen juli 2016 en september 2017 trainer van Anderlecht. Hij loodste de Brusselse club naar zijn voorlopig laatste landstitel, maar werd een seizoen later ontslagen. "Ik herinner me twee moeilijke matchen (met Anderlecht) op het veld van Genk. Maar een vergelijking met toen kan je niet maken. Met Anderlecht pakten we uiteindelijk de titel, maar dat zijn niet meer dan herinneringen", zei de immer koele Zwitser op zijn persconferentie dinsdag.



We zullen een bijna perfecte match moeten spelen als we ons willen kwalificeren voor de volgende ronde. Ik zag de match van Genk tegen RWDM en ze hebben al hun kwaliteiten getoond. René Weiler - trainer Servette.

Voor ons is kwalificatie het enige doel. We zijn gefocust op onszelf en weten wat we moeten doen. Extra motivatie hebben we niet nodig. We zullen er 90 minuten vol voor gaan. Mark McKenzie.

Ik weet nog dat ik mijn moeder vroeg om snel naar huis te komen en naar de wedstrijden te kijken. Ik droom ervan om de Champions League-hymne te horen en wedstrijden in de competitie te spelen. Ik hoop dat die droom uitkomt. Mark McKenzie.

Mark McKenzie: "Stilstaande fases zullen belangrijk zijn".

We hebben niet extra getraind op strafschoppen. Ik denk dat iedereen wel een penalty kan binnentrappen. Het zijn alleen de omstandigheden die het moeilijk maken. Dat kun je niet simuleren in een training. Maar we willen het niet tot strafschoppen laten komen. Wouter Vrancken.

Wouter Vrancken: "Geen extra motivatie nodig".