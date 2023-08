Genk-coach Wouter Vrancken: "Champions League is geweldige motivatie om alles te geven"

clock 15:59 vooraf, 15 uur 59. Voor ons is kwalificatie het enige doel. We zijn gefocust op onszelf en weten wat we moeten doen. Extra motivatie hebben we niet nodig. We zullen er 90 minuten vol voor gaan. Mark McKenzie. Voor ons is kwalificatie het enige doel. We zijn gefocust op onszelf en weten wat we moeten doen. Extra motivatie hebben we niet nodig. We zullen er 90 minuten vol voor gaan. Mark McKenzie

clock 15:58 vooraf, 15 uur 58.

clock 15:57 vooraf, 15 uur 57. Ik weet nog dat ik mijn moeder vroeg om snel naar huis te komen en naar de wedstrijden te kijken. Ik droom ervan om de Champions League-hymne te horen en wedstrijden in de competitie te spelen. Ik hoop dat die droom uitkomt. Mark McKenzie. Ik weet nog dat ik mijn moeder vroeg om snel naar huis te komen en naar de wedstrijden te kijken. Ik droom ervan om de Champions League-hymne te horen en wedstrijden in de competitie te spelen. Ik hoop dat die droom uitkomt. Mark McKenzie

clock 15:56 vooraf, 15 uur 56. Mark McKenzie: "Stilstaande fases zullen belangrijk zijn". Mark McKenzie: "Stilstaande fases zullen belangrijk zijn"

clock 15:54 vooraf, 15 uur 54. We hebben niet extra getraind op strafschoppen. Ik denk dat iedereen wel een penalty kan binnentrappen. Het zijn alleen de omstandigheden die het moeilijk maken. Dat kun je niet simuleren in een training. Maar we willen het niet tot strafschoppen laten komen. Wouter Vrancken. We hebben niet extra getraind op strafschoppen. Ik denk dat iedereen wel een penalty kan binnentrappen. Het zijn alleen de omstandigheden die het moeilijk maken. Dat kun je niet simuleren in een training. Maar we willen het niet tot strafschoppen laten komen. Wouter Vrancken

clock 15:53 vooraf, 15 uur 53. Wouter Vrancken: "Geen extra motivatie nodig". Wouter Vrancken: "Geen extra motivatie nodig"

clock 15:35 vooraf, 15 uur 35. Servette heeft een heel directe manier van voetballen, met op het middenveld jongens met een enorme werkethiek en een groot volume. We zullen zelf onze kwaliteit moeten brengen aan de bal, dan kun je daar iets tegenover zetten. Wouter Vrancken. Servette heeft een heel directe manier van voetballen, met op het middenveld jongens met een enorme werkethiek en een groot volume. We zullen zelf onze kwaliteit moeten brengen aan de bal, dan kun je daar iets tegenover zetten. Wouter Vrancken

clock 15:34 vooraf, 15 uur 34.

clock 15:28 vooraf, 15 uur 28. De spelers hoeven niet te denken aan prestige. Iedereen wil op het hoogst mogelijke niveau spelen en in dit geval betekent dat de groepsfase van de Champions League. Het is een geweldige motivatie om alles te geven. Wouter Vrancken. De spelers hoeven niet te denken aan prestige. Iedereen wil op het hoogst mogelijke niveau spelen en in dit geval betekent dat de groepsfase van de Champions League. Het is een geweldige motivatie om alles te geven. Wouter Vrancken

clock 15:28 vooraf, 15 uur 28.

clock 15:26 vooraf, 15 uur 26. Onze speelstijl zit al sinds vorig seizoen in ons DNA en het is zo dat willen we spelen. De spelers zijn klaar voor elk scenario, ook al gaat het in dit soort wedstrijden altijd om de details. We zullen er klaar voor moeten zijn. Genk-coach Wouter Vrancken. Onze speelstijl zit al sinds vorig seizoen in ons DNA en het is zo dat willen we spelen. De spelers zijn klaar voor elk scenario, ook al gaat het in dit soort wedstrijden altijd om de details. We zullen er klaar voor moeten zijn. Genk-coach Wouter Vrancken

clock 15:24 vooraf, 15 uur 24. Racing Genk krijgt woensdagavond het bezoek van Servette FC, nadat het vorige week 1-1 werd in de heenmatch. Haalt de vicekampioen de 3e voorronde in de Champions League? We volgen het op deze pagina. . Racing Genk krijgt woensdagavond het bezoek van Servette FC, nadat het vorige week 1-1 werd in de heenmatch. Haalt de vicekampioen de 3e voorronde in de Champions League? We volgen het op deze pagina.