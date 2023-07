LIVE: Even schrikken voor Racing Genk, Vandevoordt houdt Cognat van de 1-0

clock 19' Paintsil niet voorbij Frick! Na Vandevoordt moet nu ook Frick aan de overkant zijn kunnen tonen. Munoz legt de bal goed achteruit naar Paintsil en die dwingt Frick tot een knappe redding. . eerste helft, minuut 19. crucial save Paintsil niet voorbij Frick! Na Vandevoordt moet nu ook Frick aan de overkant zijn kunnen tonen. Munoz legt de bal goed achteruit naar Paintsil en die dwingt Frick tot een knappe redding.

clock 14' eerste helft, minuut 14. Genk komt even piepen met een hoekschop van Hrosovsky. De bal blijft even voor doel hangen en verdwijnt in het geharrewar uiteindelijk over de achterlijn. Moeilijk te zeggen of Genk hier een nieuwe corner verdiende, het wordt een doeltrap. . Genk komt even piepen met een hoekschop van Hrosovsky. De bal blijft even voor doel hangen en verdwijnt in het geharrewar uiteindelijk over de achterlijn. Moeilijk te zeggen of Genk hier een nieuwe corner verdiende, het wordt een doeltrap.

clock 11' Vandevoordt voorkomt de 1-0! Genk ontsnapt aan de 1-0! Na een knappe actie geeft Antunes de bal goed mee met Cognat. Die haalt vanuit een scherpe hoek van dichtbij uit, maar Vandevoordt brengt redding. . eerste helft, minuut 11. crucial save Vandevoordt voorkomt de 1-0! Genk ontsnapt aan de 1-0! Na een knappe actie geeft Antunes de bal goed mee met Cognat. Die haalt vanuit een scherpe hoek van dichtbij uit, maar Vandevoordt brengt redding.

clock 9' Vandevoordt is alert. Vandevoordt moet een eerste keer aan de bak. Crivelli probeert het spectaculair op een half weggewerkte voorzet van Tsunemoto. Zijn retro vormt evenwel geen probleem voor de Genkse doelman. . eerste helft, minuut 9. crucial save Vandevoordt is alert Vandevoordt moet een eerste keer aan de bak. Crivelli probeert het spectaculair op een half weggewerkte voorzet van Tsunemoto. Zijn retro vormt evenwel geen probleem voor de Genkse doelman.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Genk-aanvoerder Bryan Heynen.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Piekfijne aanval van Genk. Bijzonder knappe combinatie bij Genk. Via Fadera en een knap tikje van Munoz komt de bal tot bij Paintsil. Die kapt in de zestien naar zijn linker en haalt uit, maar zijn schot is niet gekadreerd. Toch een eerste waarschuwing voor Servette. . Piekfijne aanval van Genk Bijzonder knappe combinatie bij Genk. Via Fadera en een knap tikje van Munoz komt de bal tot bij Paintsil. Die kapt in de zestien naar zijn linker en haalt uit, maar zijn schot is niet gekadreerd. Toch een eerste waarschuwing voor Servette.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Het begin is in het voordeel van Servette, met wat aanvalsspel. Een kans hebben we nog niet genoteerd. Peter Vandenbempt op Radio 1. Het begin is in het voordeel van Servette, met wat aanvalsspel. Een kans hebben we nog niet genoteerd. Peter Vandenbempt op Radio 1

clock 2' eerste helft, minuut 2. Heynen net niet bereikt. Paintsil kan zich een eerste keer doorzetten op rechts. Hij krijgt de bal ook voor doel, maar zijn voorzet is niet secuur genoeg. Heynen was wel bij de pinken. . Heynen net niet bereikt Paintsil kan zich een eerste keer doorzetten op rechts. Hij krijgt de bal ook voor doel, maar zijn voorzet is niet secuur genoeg. Heynen was wel bij de pinken.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Servette probeert meteen het initiatief te nemen. Bij Genk krijgen ze niet veel tijd aan de bal. . Servette probeert meteen het initiatief te nemen. Bij Genk krijgen ze niet veel tijd aan de bal.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:31 eerste helft, 20 uur 31. Servette versiert al meteen een vrije trap, weliswaar een eind van de zestien. Gevaar levert het nog niet op. . Servette versiert al meteen een vrije trap, weliswaar een eind van de zestien. Gevaar levert het nog niet op.

clock 20:30 eerste helft, 20 uur 30. Aftrap. De Europese campagne van Racing Genk is op gang getrapt! Kan het een goede uitgangspositie afdwingen in Genève? . Aftrap De Europese campagne van Racing Genk is op gang getrapt! Kan het een goede uitgangspositie afdwingen in Genève?

clock 20:25 vooraf, 20 uur 25. De meest opvallende basisplaats is die voor nieuwe rekruut Fadera. Hij krijgt op links de voorkeur op Trésor. Op linksback staat ook een nieuwkomer met Kayembe, omdat Arteaga pas laat is teruggekeerd van de Gold Cup. Peter Vandenbempt op Radio 1. De meest opvallende basisplaats is die voor nieuwe rekruut Fadera. Hij krijgt op links de voorkeur op Trésor. Op linksback staat ook een nieuwkomer met Kayembe, omdat Arteaga pas laat is teruggekeerd van de Gold Cup. Peter Vandenbempt op Radio 1

clock 20:16 vooraf, 20 uur 16. 3 hordes. Voor Racing Genk is het vanavond een eerste stap richting de vetpotten van de Champions League. In totaal wachten 3 hordes op weg naar de groepsfase. Als Genk Servette uitschakelt, dan wacht in de derde voorronde een lastige klus tegen Rangers. Wordt ook die klip omzeild, dan moeten de Limburgers ook nog de play-offs, de laatste voorronde, doorspartelen. . 3 hordes Voor Racing Genk is het vanavond een eerste stap richting de vetpotten van de Champions League. In totaal wachten 3 hordes op weg naar de groepsfase.



Als Genk Servette uitschakelt, dan wacht in de derde voorronde een lastige klus tegen Rangers. Wordt ook die klip omzeild, dan moeten de Limburgers ook nog de play-offs, de laatste voorronde, doorspartelen.

clock 20:16 vooraf, 20 uur 16.

clock 20:08 vooraf, 20 uur 08. Mager Europees palmares. Servette FC kan Europees niet veel adelbrieven voorleggen. In de laatste 4 Europese campagnes raakte het nooit voorbij de kwalificatiefase. Het is al van de UEFA Cup in het seizoen 2002-2003 geleden dat de Zwitserse club de voorronde overleefde. . Mager Europees palmares Servette FC kan Europees niet veel adelbrieven voorleggen. In de laatste 4 Europese campagnes raakte het nooit voorbij de kwalificatiefase. Het is al van de UEFA Cup in het seizoen 2002-2003 geleden dat de Zwitserse club de voorronde overleefde.

clock 20:04 vooraf, 20 uur 04. Ruim 16.000 toeschouwers. Het Stade de Genève, de thuisbasis van Servette FC, heeft plaats voor ruim 30.000 toeschouwers. Vanavond zal dat stadion maar voor de helft gevuld zijn, maar bij Servette zijn ze wel bijzonder enthousiast over de meer dan 16.000 verkochte tickets. Goed voor de beste recette in vier jaar. . Ruim 16.000 toeschouwers Het Stade de Genève, de thuisbasis van Servette FC, heeft plaats voor ruim 30.000 toeschouwers. Vanavond zal dat stadion maar voor de helft gevuld zijn, maar bij Servette zijn ze wel bijzonder enthousiast over de meer dan 16.000 verkochte tickets. Goed voor de beste recette in vier jaar.

clock 19:52 vooraf, 19 uur 52. Oude bekende Bedia meteen trefzeker. Racing Genk speelt zaterdag zijn eerste competitiewedstrijd tegen promovendus RWDM, in Zwitserland is de nieuwe competitie afgelopen weekend al begonnen. Servette heeft zijn start niet gemist, op bezoek bij Grasshoppers in Zürich won het zaterdag met 1-3. Chris Bedia, bekend van zijn passages bij Zulte Waregem en Charleroi, nam twee goals voor zijn rekening. . Oude bekende Bedia meteen trefzeker Racing Genk speelt zaterdag zijn eerste competitiewedstrijd tegen promovendus RWDM, in Zwitserland is de nieuwe competitie afgelopen weekend al begonnen.



Servette heeft zijn start niet gemist, op bezoek bij Grasshoppers in Zürich won het zaterdag met 1-3. Chris Bedia, bekend van zijn passages bij Zulte Waregem en Charleroi, nam twee goals voor zijn rekening.

clock 19:51 De elf starters bij Servette:. vooraf, 19 uur 51. De elf starters bij Servette: