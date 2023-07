Genk opent Europese campagne tegen Servette: Trésor op de bank, nieuwkomers Fadera en Kayembe in de basis

clock 20:04 vooraf, 20 uur 04. Ruim 16.000 toeschouwers. Het Stade de Genève, de thuisbasis van Servette FC, heeft plaats voor ruim 30.000 toeschouwers. Vanavond zal dat stadion maar voor de helft gevuld zijn, maar bij Servette zijn ze wel bijzonder enthousiast over de meer dan 16.000 verkochte tickets. Goed voor de beste recette in vier jaar. . Ruim 16.000 toeschouwers Het Stade de Genève, de thuisbasis van Servette FC, heeft plaats voor ruim 30.000 toeschouwers. Vanavond zal dat stadion maar voor de helft gevuld zijn, maar bij Servette zijn ze wel bijzonder enthousiast over de meer dan 16.000 verkochte tickets. Goed voor de beste recette in vier jaar.

Oude bekende Bedia meteen trefzeker. Racing Genk speelt zaterdag zijn eerste competitiewedstrijd tegen promovendus RWDM, in Zwitserland is de nieuwe competitie afgelopen weekend al begonnen. Servette heeft zijn start niet gemist, op bezoek bij Grasshoppers in Zürich won het zaterdag met 1-3. Chris Bedia, bekend van zijn passages bij Zulte Waregem en Charleroi, nam twee goals voor zijn rekening.



Servette heeft zijn start niet gemist, op bezoek bij Grasshoppers in Zürich won het zaterdag met 1-3. Chris Bedia, bekend van zijn passages bij Zulte Waregem en Charleroi, nam twee goals voor zijn rekening.

De elf starters bij Servette:

Trésor op de bank. Bij Racing Genk start Trésor vanavond op de bank. Nieuwkomers Fadera en Kayembe staan straks wel aan de aftrap. Afgelopen zaterdag in de oefenmatch tegen Burnley stonden Van Crombrugge en Vandevoordt elk een helft onder de lat, maar vanavond kiest Wouter Vrancken logischerwijs voor Vandevoordt in doel. Aanvoerder Bryan Heynen, die uit voorzorg gespaard werd tegen Burnley, staat gewoon in de basis.



Aanvoerder Bryan Heynen, die uit voorzorg gespaard werd tegen Burnley, staat gewoon in de basis.

Een oude bekende als fenomeen, de eerste stapjes van Fredberg en een Afrikaans project: de Europese tegenstanders doorgelicht

Een oude bekende in het andere kamp: coach René Weiler (ex-Anderlecht).

Er wordt een pak volk verwacht vanavond. Genk speelt voor 16.000 m/v.

Champions League, Europa League of Conference League. Als Servette opzijgezet wordt, wacht in de derde voorronde voor het kampioenenbal de Schotse vicekampioen Rangers FC, de nieuwe club van ex-Genk-spits Cyriel Dessers. Om in de poulefase te raken moet daarna nog de play-offronde gewonnen worden. Sneuvelt Genk tegen Servette, dan is er de derde voorronde van de Europa League als vangnet. Daarin wacht de Griekse topclub Olympiakos. Loopt het daarin mis, is er nog de barrageronde van de Conference League.



Om in de poulefase te raken moet daarna nog de play-offronde gewonnen worden. Sneuvelt Genk tegen Servette, dan is er de derde voorronde van de Europa League als vangnet. Daarin wacht de Griekse topclub Olympiakos.



Loopt het daarin mis, is er nog de barrageronde van de Conference League.

"Spelers zijn er klaar voor". Wouter Vrancken reist met slechts 1 doel af naar Genève: winnen. Hij wil zijn ploeg absoluut een mooi Europees parcours zien varen. "Als we doorstoten zijn we zeker van Europees voetbal. De spelers snappen dus hoe belangrijk deze wedstrijd is en zijn er klaar voor", vertelt de T1. "We zullen uitgaan van onze eigen sterkte, maar Servette blijft een goede ploeg." "Ze vertrekken vanuit een goede organisatie en zijn erg gevaarlijk in de aanval. Dat zag je ook in hun eerste competitiewedstrijd tegen Grasshopper afgelopen zaterdag." De ploeg van oude bekende René Weiler (ex-Anderlecht) won met 1-3 dankzij onder meer 2 goals van Chris Bedia (ex-Charleroi en -Zulte Waregem). Zijn tegenstander onderschatten, doet Vrancken dus niet. Daarom wil hij ook niet verder kijken dan de dubbele confrontatie met de Zwitsers. Met de mogelijke wedstrijd tegen Rangers FC is hij "totaal nog niet bezig". De return is volgende week woensdag in de Cegeka Arena.

"Als we doorstoten zijn we zeker van Europees voetbal. De spelers snappen dus hoe belangrijk deze wedstrijd is en zijn er klaar voor", vertelt de T1. “We zullen uitgaan van onze eigen sterkte, maar Servette blijft een goede ploeg."

"Ze vertrekken vanuit een goede organisatie en zijn erg gevaarlijk in de aanval. Dat zag je ook in hun eerste competitiewedstrijd tegen Grasshopper afgelopen zaterdag.”

De ploeg van oude bekende René Weiler (ex-Anderlecht) won met 1-3 dankzij onder meer 2 goals van Chris Bedia (ex-Charleroi en -Zulte Waregem).

Zijn tegenstander onderschatten, doet Vrancken dus niet. Daarom wil hij ook niet verder kijken dan de dubbele confrontatie met de Zwitsers. Met de mogelijke wedstrijd tegen Rangers FC is hij "totaal nog niet bezig".



De return is volgende week woensdag in de Cegeka Arena.

Europees voetbal is altijd iets speciaal. Alle jongens hebben er enorm veel zin in, ook de nieuwelingen. Bryan Heynen

Rangers wacht op Genk, (Noord-)Ierland, Polen en IJsland zijn mogelijke bestemmingen voor Gent en Club Brugge

Opstelling Servette FC. Jérémy Frick, Keigo Tsunemoto, Steve Rouiller, Yoan Severin, Bradley Mazikou, Alexis Antunes, Timothé Cognat, David Douline, Dereck Kutesa, Enzo Crivelli, Chris Bedia

Opstelling KRC Genk. Maarten Vandevoordt, Daniel Muñoz, Mark McKenzie, Carlos Cuesta, Joris Kayembe, Bilal El Khannous, Patrik Hrošovský, Bryan Heynen, Joseph Paintsil, Alieu Fadera, Toluwalase Emmanuel Arokodare