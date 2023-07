Genk begint met ambitie aan Europese opdracht in Genève: "Spelers snappen hoe belangrijk wedstrijd is"

clock 21:18

vooraf, 21 uur 18. "Spelers zijn er klaar voor". Wouter Vrancken reist met slechts 1 doel af naar Genève: winnen. Hij wil zijn ploeg absoluut een mooi Europees parcours zien varen. "Als we doorstoten zijn we zeker van Europees voetbal. De spelers snappen dus hoe belangrijk deze wedstrijd is en zijn er klaar voor", vertelt de T1. “We zullen uitgaan van onze eigen sterkte, maar Servette blijft een goede ploeg." "Ze vertrekken vanuit een goede organisatie en zijn erg gevaarlijk in de aanval. Dat zag je ook in hun eerste competitiewedstrijd tegen Grasshopper afgelopen zaterdag.” Zijn tegenstander onderschatten, doet Vrancken dus niet. Daarom wil hij ook niet verder kijken dan de dubbele confrontatie met de Zwitsers. Met de mogelijke wedstrijd tegen Rangers FC is hij "totaal nog niet bezig". .