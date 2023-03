Milan, zonder Belgen in de basis, verdedigt nipte voorsprong op het terrein van Tottenham

clock 20:56 vooraf, 20 uur 56. Tottenham en Milan moeten hun seizoen wat glans geven in de Champions League. Milan staat pas vijfde in de Serie A en is al uitgeschakeld in de Coppa Italia. Tottenham doet het in de Premier League iets beter met de vierde plaats, maar is er ook al niet meer bij in de FA Cup en werd uit de League Cup geknikkerd in de derde ronde. . Tottenham en Milan moeten hun seizoen wat glans geven in de Champions League. Milan staat pas vijfde in de Serie A en is al uitgeschakeld in de Coppa Italia. Tottenham doet het in de Premier League iets beter met de vierde plaats, maar is er ook al niet meer bij in de FA Cup en werd uit de League Cup geknikkerd in de derde ronde.

clock 20:43 Milaan is een modestad. vooraf, 20 uur 43. Milaan is een modestad

clock 20:37 vooraf, 20 uur 37. Aftrap pas om 21.10 uur. Beide spelersbussen zaten vast in het Londense verkeer. De spelers zijn laat aangekomen in het stadion en zijn nu pas begonnen aan de opwarming. Daarom is de aftrap met 10 minuten uitgesteld. . Aftrap pas om 21.10 uur Beide spelersbussen zaten vast in het Londense verkeer. De spelers zijn laat aangekomen in het stadion en zijn nu pas begonnen aan de opwarming. Daarom is de aftrap met 10 minuten uitgesteld.

clock 20:35 vooraf, 20 uur 35. Conte op de bank. Antonio Conte zit na enkele matchen afwezigheid vanavond opnieuw op de bank. De trainer van Tottenham was er na een operatie op 1 februari wel bij in de heenmatch, maar kreeg daarna een terugval. "Ik heb de recuperatietijd na die operatie onderschat", gaf Conte toe. "Ik moet nog weer op gewicht komen, maar ik voel me beter. Ik hoop mijn energie over te zetten op mijn spelers." . Conte op de bank Antonio Conte zit na enkele matchen afwezigheid vanavond opnieuw op de bank. De trainer van Tottenham was er na een operatie op 1 februari wel bij in de heenmatch, maar kreeg daarna een terugval. "Ik heb de recuperatietijd na die operatie onderschat", gaf Conte toe. "Ik moet nog weer op gewicht komen, maar ik voel me beter. Ik hoop mijn energie over te zetten op mijn spelers."

clock 20:26 vooraf, 20 uur 26.

clock 20:00 vooraf, 20 uur .

clock 19:53 vooraf, 19 uur 53. Geen Belgen in de basis bij Milan. Milan-coach zet de 3 Belgen op de bank in Londen: De Ketelaere, Origi en Saelemaekers moeten hopen op een invalbeurt. Giroud is hersteld van een griepje en doelpuntenmaker Diaz is ook net op tijd speelklaar geraakt. . Geen Belgen in de basis bij Milan Milan-coach zet de 3 Belgen op de bank in Londen: De Ketelaere, Origi en Saelemaekers moeten hopen op een invalbeurt. Giroud is hersteld van een griepje en doelpuntenmaker Diaz is ook net op tijd speelklaar geraakt.

clock 19:51 vooraf, 19 uur 51.

clock 19:50 vooraf, 19 uur 50. Tottenham moet een kleine achterstand ophalen tegen Milan en rekent daarvoor voorin op de drietand Kulusevski - Son - Kane. In doel is Hugo Lloris nog altijd onbeschikbaar. . Tottenham moet een kleine achterstand ophalen tegen Milan en rekent daarvoor voorin op de drietand Kulusevski - Son - Kane. In doel is Hugo Lloris nog altijd onbeschikbaar.

clock 19:49 vooraf, 19 uur 49.

clock 19:09 vooraf, 19 uur 09.

clock 16:38 vooraf, 16 uur 38. Na enkele weken afwezigheid staat coach Antonio Conte weer langs de lijn bij Tottenham.

clock 16:35 vooraf, 16 uur 35. Milan met bonus naar Londen. In de 1/8e finales van de Champions League verdedigt Milan een kleine bonus tegen Tottenham Hotspur. Drie weken geleden wonnen de Italianen na een vroeg doelpunt van Real-huurling Brahim Diaz (1-0). Vanavond gaat Tottenham in eigen huis op zoek naar een antwoord. De Londense club kan weer rekenen op Antonio Conte. De Italiaanse coach is weer op de been na een galblaasoperatie. Kan de voormalige Juve- en Inter-trainer de code van Milan kraken? . Milan met bonus naar Londen In de 1/8e finales van de Champions League verdedigt Milan een kleine bonus tegen Tottenham Hotspur. Drie weken geleden wonnen de Italianen na een vroeg doelpunt van Real-huurling Brahim Diaz (1-0).

Vanavond gaat Tottenham in eigen huis op zoek naar een antwoord. De Londense club kan weer rekenen op Antonio Conte. De Italiaanse coach is weer op de been na een galblaasoperatie.

Kan de voormalige Juve- en Inter-trainer de code van Milan kraken?

clock 16:35 - Vooraf Vooraf, 16 uur 35

clock Opstelling Tottenham Hotspur. Fraser Forster, Cristian Romero, Clément Lenglet, Ben Davies, Emerson Royal, Oliver Skipp, Pierre-Emile Højbjerg, Ivan Perišic, Dejan Kulusevski, Harry Kane, Son Heung-min Opstelling Tottenham Hotspur Fraser Forster, Cristian Romero, Clément Lenglet, Ben Davies, Emerson Royal, Oliver Skipp, Pierre-Emile Højbjerg, Ivan Perišic, Dejan Kulusevski, Harry Kane, Son Heung-min

clock Opstelling AC Milan. Mike Maignan, Pierre Kalulu, Malick Thiaw, Fikayo Tomori, Junior Messias, Rade Krunic, Sandro Tonali, Theo Hernandez, Brahim Díaz, Olivier Giroud, Rafael Leão Opstelling AC Milan Mike Maignan, Pierre Kalulu, Malick Thiaw, Fikayo Tomori, Junior Messias, Rade Krunic, Sandro Tonali, Theo Hernandez, Brahim Díaz, Olivier Giroud, Rafael Leão