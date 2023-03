Milan verdedigt nipte voorsprong op het terrein van Tottenham

clock 16:35

vooraf, 16 uur 35. Milan met bonus naar Londen. In de 1/8e finales van de Champions League verdedigt Milan een kleine bonus tegen Tottenham Hotspur. Drie weken geleden wonnen de Italianen na een vroeg doelpunt van Real-huurling Brahim Diaz (1-0). Vanavond gaat Tottenham in eigen huis op zoek naar een antwoord. De Londense club kan weer rekenen op Antonio Conte. De Italiaanse coach is weer op de been na een galblaasoperatie. Kan de voormalige Juve- en Inter-trainer de code van Milan kraken? .