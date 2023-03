LIVE: Kan Tottenham het tij nog keren tegen Milan (met invaller Saelemaekers)?

clock 69' tweede helft, minuut 69. Daar komen de kansen nu toch. Porro ziet de inlopende Kane voor doel, maar de aanvoerder van Tottenham probeert te koppen terwijl de bal bijna op de grond is. . Daar komen de kansen nu toch. Porro ziet de inlopende Kane voor doel, maar de aanvoerder van Tottenham probeert te koppen terwijl de bal bijna op de grond is.

clock 67' tweede helft, minuut 67. Diaz maakt het niet af. Diaz vergeet meteen uit te halen na een knappe aanval van Hernandez en Leao. Hij heeft te veel tijd nodig en het schotje van uiteindelijk Giroud wordt makkelijk verwerkt door Forster. Dit was een prima mogelijkheid voor Milan.

clock 65' tweede helft, minuut 65. Er zit wat meer pit in de wedstrijd, maar vlotte combinaties en flukse dribbels zijn er niet in overvloed. Op kracht zet Højbjerg zich wel door, zijn schot richting de bovenhoek wordt in hoekschop gedevieerd door Maignan.

clock 65' tweede helft, minuut 65. Harry Kane kan de goeie voorzet van Porro niet richting doel koppen. De VAR kijkt nog even of er geen Italiaanse hand of arm aan te pas kwam, maar dat was niet het geval.

clock 62' tweede helft, minuut 62. Milan kan even ontsnappen aan de druk, maar de pass van Giroud op Leao is dramatisch. Daar kan de Portugees niets mee aanvangen.

clock 60' tweede helft, minuut 60. CL-debutant Pedro Porro stuurt al zijn ploegmaats weg en eist de vrije trap op, maar zijn schot strandt in de Milanese muur.

clock 59' tweede helft, minuut 59. Harry Kane wordt foutief afgestopt door Sandro Tonali en dat levert een vrije trap op een interessante plaats op. Lukt het Tottenham op een stilstaande fase?

clock 56' tweede helft, minuut 56. Saelemaekers was niet klaar om in te vallen en daar kan coach Pioli niet mee lachen. De Italiaan maant onze landgenoot aan tot haast.

clock 56' tweede helft, minuut 56. Vervanging bij AC Milan, Alexis Saelemaekers erin, Junior Messias eruit wissel substitution out Junior Messias substitution in Alexis Saelemaekers

clock 55' tweede helft, minuut 55.

clock 55' Blessure. Junior Messias moet naar de kant. De Braziliaan van Milan lijkt een hamstringblessure te hebben en moet vervangen worden. Alexis Saelemaekers wordt klaargestoomd. tweede helft, minuut 55.

clock 54' tweede helft, minuut 54. Milan zet Tottenham hoog onder druk en verovert de bal. Diaz schakelt Emerson uit met een poortje en wordt dan neergemaaid door de Braziliaan.

clock 54' tweede helft, minuut 54. De wedstrijd van Ivan Perisic is al afgelopen. Pedro Porro komt in zijn plaats. De Spanjaard neemt de rechterflank voor zijn rekening, Emerson Royal verkast naar de andere flank.

clock 53' tweede helft, minuut 53. Vervanging bij Tottenham Hotspur, Pedro Porro erin, Ivan Perišic eruit wissel substitution out Ivan Perišic substitution in Pedro Porro

clock 51' tweede helft, minuut 51. Geen voorsprong voor Milan. Tottenham ontsnapt aan de achterstand. Messias en Diaz zetten een goeie tegenaanval op, maar tot twee keer toe wordt het schot van Diaz afgeblokt. In de rebound lukt het ook Hernandez en Leao niet om te scoren. Dit was de beste kans uit de match.

clock 49' tweede helft, minuut 49. Tottenham probeert wat meer drive en vuur te etaleren. Dat levert meer tempo, maar geen kansen op. De voorzet van Kulusevski wordt weggewerkt.

clock 47' tweede helft, minuut 47. Brahim Diaz pakt uit met een technisch hoogstandje, maar stort dan ter aarde. Hij kreeg de hand van Romero in zijn oog, maar de Argentijn ontsnapt aan een tweede gele kaart.

clock 46' tweede helft, minuut 46. Aftrap tweede helft. Dezelfde 22 acteurs zijn op het veld verschenen voor de tweede helft. Milan trapt af en probeert meteen aan te vallen, maar Giroud wordt teruggefloten voor een charge op Lenglet.

clock 45' tweede helft tweede helft, minuut 45 match begonnen