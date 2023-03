LIVE: Liverpool mijlenver verwijderd van mirakel, Alisson houdt Valverde van de 1-0

Eindelijk nog eens wat opwinding. Vinicius krijgt wel erg veel vrijheid en rukt op tot aan de zestien. De aflegger voor Benzema is prima, maar de Franse spits laat een zeldzame misser noteren en mikt onbesuisd, maar nipt, over.

Een goal die plots uit de lucht komt vallen. Het lijkt het enige dat de vlam misschien nog in de pijp kan doen slaan bij Liverpool. De bezoekers geven niet meer de indruk er nog in te geloven.

Na balverlies bij Liverpool komt Valverde plots oog in oog met Alisson, maar hij besluit recht op de Braziliaanse doelman. Ook Benzema kan in de herneming niet scoren.

Net als in de eerste helft is het Real dat de beginfase voor zijn rekening neemt. Liverpool slaagt er amper in om in balbezit te komen.

clock 22:05

tweede helft, 22 uur 05. 2e helft. De bal rolt opnieuw in Bernabéu. Krijgen we nog een mirakel te zien in de tweede helft of komt de kwalificatie van Real Madrid niet meer in de problemen? .