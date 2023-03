LIVE: Alisson houdt Liverpool overeind, maar ook Courtois moet zijn kunnen tonen voor Real

Fase per fase

Er komen 2 minuten extra tijd bij. eerste helft, minuut 46.

eerste helft, minuut 42. Real dringt minder aan na felle start. Real begon sterk aan de wedstrijd, maar halfweg de eerste helft is het toch wat minder geworden bij de Madrilenen. Liverpool kon Courtois een aantal keer testen, maar de match echt in handen nemen lukt de bezoekers ook niet.

eerste helft, minuut 41. De laatste vijf minuten reguliere speeltijd van de eerste helft zijn ingegaan. Moet het voor Liverpool in de tweede helft gaan gebeuren of kunnen de bezoekers toch nog voor de rust een beetje aan hun achterstand knabbelen?

clock 38' eerste helft, minuut 38.

eerste helft, minuut 36. Courtois houdt ook Gakpo van treffer. Liverpool komt stilaan onder stoom. Weer moet Courtois zijn kunnen bewijzen, dit keer op een prima schot van Gakpo.

eerste helft, minuut 35. Vinicius probeert Nunez te kopiëren, maar zijn schot is een pak minder gevaarlijk. Alisson kan de bal makkelijk oprapen.

eerste helft, minuut 33. Nunez opnieuw niet voorbij Courtois! Nunez blijft de gevaarlijkste man bij Liverpool. Hij kapt vanaf links goed naar binnen, zet Carvajal in de wind en haalt uit naar de verste hoek. Courtois is bij de pinken en duwt de bal nog net in hoekschop. Die levert niks op.

eerste helft, minuut 31. Rustige avond voor Courtois. Fabinho vindt het hoofd van Nunez, maar diens kopbal is veel te slap om Courtois in de problemen te brengen. De Rode Duivel beleeft voorlopig een rustige avond.

eerste helft, minuut 28. Een schot van Nunez op Courtois, voorlopig de enige grote kans voor Liverpool.

eerste helft, minuut 26. Liverpool komt nog eens piepen. Gakpo krijgt de ruimte om te koppen, maar zijn poging gaat ver naast.

eerste helft, minuut 23. Modric net over. Het blijft een bijzonder boeiende wedstrijd in Bernabéu. Modric gaat nu aan het kanon staan, zijn afstandsschot zoeft rakelings over het doel. Het meeste gevaar blijft toch van de thuisploeg komen.

clock 23' eerste helft, minuut 23.

eerste helft, minuut 21. Alisson voorkomt opnieuw de 1-0! Camavinga is de volgende die voor doelgevaar zorgt. Hij waagt zijn kans met een verre knal. Alisson is opnieuw de redder in nood voor Liverpool. Hij duwt de bal met zijn vingertoppen nog net tegen de lat.

eerste helft, minuut 21. Jota laat het liggen. Nu is de actie weer aan de overkant. Salah zet zich goed door op rechts en legt goed terug op Jota, maar die mist zijn schot. Hier zat veel meer in voor Liverpool.

eerste helft, minuut 15. Schitterende redding van Alisson! Real komt opnieuw dicht bij de openingsgoal. De bal wordt door Rüdiger aan de tweede paal gedropt en daar haalt Vinicius in één tijd van dichtbij uit. De 1-0 lijkt in de maak, een schitterende redding van Alisson beslist er anders over.

eerste helft, minuut 14. Gakpo redt Liverpool. Vlijmscherpe counter van Real Madrid na een corner voor Liverpool. Vinicius lijkt Benzema op weg te zetten naar de 1-0, maar de controle van de Franse spits is niet secuur. Gakpo snelt nog goed terug en werkt de bal in hoekschop.

eerste helft, minuut 12. Kroos haalt uit. Kroos haalt stevig uit vanaf de rand van de zestien. Zijn schot landt recht in de handen van Alisson. Er wordt meteen vrank en vrij gevoetbald in deze openingsfase.

clock 11' eerste helft, minuut 11.

eerste helft, minuut 10. Daar is al de reactie van Real. Na een knappe combinatie tussen Benzema en Vinicius kan Kroos de bal laag voor doel brengen. Zijn voorzet is niet secuur genoeg en zo kan Milner opruimen.