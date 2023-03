Kevin De Bruyne keert terug in de basis van City voor clash tegen RB Leipzig

"Ik ben een oude man in dit spelletje", reageerde de Belg koeltjes op zijn tijd op de bank. Hij liet ge aanwezige journalisten meteen lachen: "Maar als ik naar jullie kijk, voel ik me toch nog jong."

"Ik ben een oude man in dit spelletje", reageerde de Belg koeltjes op zijn tijd op de bank. Hij liet ge aanwezige journalisten meteen lachen: "Maar als ik naar jullie kijk, voel ik me toch nog jong."

Bij Leipzig moet Timo Werner voor de goals van de kwalificatie zorgen. Mocht dat de spits niet lukken, is Kroatische verdediger Gvardiol er nog bij. Hij toonde in de heenmatch hoe het moest.

Alles te herdoen in Manchester. De heenwedstrijd was er een met twee gezichten. In de eerste helft domineerde een De Bruyneloos Manchester City en vergat het de wedstrijd in een beslissende plooi te leggen. Na de koffie vocht Leipzig terug en bezorgde Gvardiol zijn ploeg nog steeds uitzicht op de kwartfinales.