LIVE: Porto beukt op de deur in fysieke krachtmeting, Lukaku op de bank bij Inter

clock 47'

tweede helft, minuut 47. Uribe schiet ook 2e helft op gang. Sérgio Conceição lijkt zijn spelers in de rust op scherp gezet te hebben. Voor de rust toonde de thuisploeg zich te voorzichtig in de opbouw, maar in het begin van de tweede helft pakken de Portugezen meteen uit met enkele diepe ballen. Zo gaat Uribe - op een afvallende bal - voor de tweede keer zijn kans, maar deze keer waait zijn schot over de deklat. .