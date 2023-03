LIVE (21 uur): Romelu Lukaku wordt naar de bank verwezen voor Champions League-clash tegen Porto

clock 20:00 Lukaku begint op de bank tegen Porto. Het is Edin Dzeko die in de spits opnieuw zal postvatten naast kapitein Lautaro Martinez. Onze landgenoot werd ook in de heenwedstrijd initieel naar de bank verwezen, maar slaagde er toen in om als invaller het verschil te maken. Zo meteen een bisnummer? vooraf, 20 uur . Lukaku begint op de bank tegen Porto. Het is Edin Dzeko die in de spits opnieuw zal postvatten naast kapitein Lautaro Martinez. Onze landgenoot werd ook in de heenwedstrijd initieel naar de bank verwezen, maar slaagde er toen in om als invaller het verschil te maken. Zo meteen een bisnummer?

clock 19:57 Lukaku liet het enige doelpunt in de heenwedstrijd optekenen. vooraf, 19 uur 57. Lukaku liet het enige doelpunt in de heenwedstrijd optekenen.

clock 19:56 vooraf, 19 uur 56. Of dit een bevrijding is voor mij? Ik ben gewoon heel blij met dit doelpunt, maar het zijn wel heel zware maanden geweest voor mij. Misschien wel de moeilijkste uit mijn carrière. Romelu Lukaku na de heenwedstrijd (1-0).

clock 19:45 Pepe blijft dan toch de defensieleider bij Porto, dat niet kan rekenen op spelverdeler Otávio, die geschorst is vanwege zijn rode kaart in Italië. Ook verdediger João Mário is niet beschikbaar voor Porto vanwege een knieblessure. vooraf, 19 uur 45. Pepe blijft dan toch de defensieleider bij Porto, dat niet kan rekenen op spelverdeler Otávio, die geschorst is vanwege zijn rode kaart in Italië. Ook verdediger João Mário is niet beschikbaar voor Porto vanwege een knieblessure.

clock 19:41 vooraf, 19 uur 41. Voorbij Van Himst? Nationale topschutter bij de Rode Duivels was hij al, maar Romelu Lukaku is na de heenwedstrijd nu ook de Belg met het meeste doelpunten in de Champions League. Zijn goal tegen Porto was zijn 17e, daarmee doet hij een doelpunt beter dan Dries Mertens. Als we de voorganger van de Champions League erbij betrekken, de Europacup I, moet Lukaku nog ene Paul Van Himst voor zich dulden, met 20 goals. Luc Nilis scoorde opgeteld op de twee Kampioenenbals 17 goals, evenveel als Lukaku. . Voorbij Van Himst? Nationale topschutter bij de Rode Duivels was hij al, maar Romelu Lukaku is na de heenwedstrijd nu ook de Belg met het meeste doelpunten in de Champions League. Zijn goal tegen Porto was zijn 17e, daarmee doet hij een doelpunt beter dan Dries Mertens.

Als we de voorganger van de Champions League erbij betrekken, de Europacup I, moet Lukaku nog ene Paul Van Himst voor zich dulden, met 20 goals. Luc Nilis scoorde opgeteld op de twee Kampioenenbals 17 goals, evenveel als Lukaku.

clock 19:40 vooraf, 19 uur 40.

clock 19:38 vooraf, 19 uur 38. Lukaku en co hebben streepje voor. Na een moeilijke periode kon Romelu Lukaku zich in de heenwedstrijd nog eens tot matchwinnaar van Inter kronen. De Rode Duivel bevrijdde zijn team in de 1/8e finales tegen een tienkoppig Porto met een doelpunt in het slot. Inter gaat de wedstrijd vanavond (om 21 uur) met een kleine bonus in. Lees het verslag van de heenwedstrijd hieronder. . Lukaku en co hebben streepje voor Na een moeilijke periode kon Romelu Lukaku zich in de heenwedstrijd nog eens tot matchwinnaar van Inter kronen. De Rode Duivel bevrijdde zijn team in de 1/8e finales tegen een tienkoppig Porto met een doelpunt in het slot. Inter gaat de wedstrijd vanavond (om 21 uur) met een kleine bonus in. Lees het verslag van de heenwedstrijd hieronder.



clock 19:38 - Vooraf Vooraf, 19 uur 38

clock Opstelling FC Porto. Diogo Costa, Pepê, Fábio Cardoso, Iván Marcano, Zaidu Sanusi, Stephen Eustáquio, Mateus Uribe, Marko Grujic, Wenderson Galeno, Evanilson, Mehdi Taremi Opstelling FC Porto Diogo Costa, Pepê, Fábio Cardoso, Iván Marcano, Zaidu Sanusi, Stephen Eustáquio, Mateus Uribe, Marko Grujic, Wenderson Galeno, Evanilson, Mehdi Taremi

clock Opstelling Internazionale. André Onana, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco, Lautaro Martínez, Edin Džeko Opstelling Internazionale André Onana, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco, Lautaro Martínez, Edin Džeko