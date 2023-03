LIVE (21 uur): Kan Romelu Lukaku zijn Inter opnieuw voorbij Porto trappen?

Of dit een bevrijding is voor mij? Ik ben gewoon heel blij met dit doelpunt, maar het zijn wel heel zware maanden geweest voor mij. Misschien wel de moeilijkste uit mijn carrière.

vooraf, 19 uur 56. Of dit een bevrijding is voor mij? Ik ben gewoon heel blij met dit doelpunt, maar het zijn wel heel zware maanden geweest voor mij. Misschien wel de moeilijkste uit mijn carrière. Romelu Lukaku na de heenwedstrijd (1-0).

clock 19:41

vooraf, 19 uur 41. Voorbij Van Himst? Nationale topschutter bij de Rode Duivels was hij al, maar Romelu Lukaku is na de heenwedstrijd nu ook de Belg met het meeste doelpunten in de Champions League. Zijn goal tegen Porto was zijn 17e, daarmee doet hij een doelpunt beter dan Dries Mertens. Als we de voorganger van de Champions League erbij betrekken, de Europacup I, moet Lukaku nog ene Paul Van Himst voor zich dulden, met 20 goals. Luc Nilis scoorde opgeteld op de twee Kampioenenbals 17 goals, evenveel als Lukaku. .