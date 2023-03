LIVE: Krijgt PSG een 0-1-achterstand nog weggepoetst bij Bayern München?

clock 7' eerste helft, minuut 7. PSG combineert vlot op de helft van Bayern, maar de laatste pass van Messi is niet precies genoeg. Er zit veel tempo in de openingsfase van deze partij. . PSG combineert vlot op de helft van Bayern, maar de laatste pass van Messi is niet precies genoeg. Er zit veel tempo in de openingsfase van deze partij.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Davies tegen Hakimi, dat is als Usain Bolt tegen Tyson Gay. Het is Davies die een eerste krachtmeting wint, maar de Canadees kan zijn knappe versnelling niet afronden met een goede voorzet.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Eerste keer Mbappé. Mbappé profiteert van de ruimte in de rug van Stanisic en snelt op Sommer af. De Franse sneltrein wijkt echter iets te ver naar buiten en besluit vanuit een scherpe hoek in de armen van Sommer.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 21:00 eerste helft, 21 uur . We zijn vertrokken! De bal rolt in München! We maken ons op voor 90 minuten - of worden het er meer dan 120? - voetbalspektakel.

clock 20:57 vooraf, 20 uur 57. Daar zijn de gladiatoren. De Allianz Arena is de tot de nok gevuld voor deze clash tussen twee absolute grootmachten. De Champions League-hymne luidt, zo dadelijk beginnen we eraan.

clock 20:51 Musiala en Davies, twee van de Beierse groeibriljanten die tegenwicht moeten bieden aan Messi en Mbappé. vooraf, 20 uur 51. Musiala en Davies, twee van de Beierse groeibriljanten die tegenwicht moeten bieden aan Messi en Mbappé.

clock 20:45 Bayern-PSG: 4-2. Nee, dit is niet onze pronostiek voor vanavond. Het is de stand in de onderlinge duels tussen beide clubs in de Champions League, sinds de Qatarese overname van PSG. Bayern won vier van de zes keer, waaronder in de finale van 2020 in Lissabon. In 2021 kreeg PSG zijn revanche en schakelde het de Duitsers uit in de kwartfinales. vooraf, 20 uur 45.

clock 20:37 vooraf, 20 uur 37. Vermijdt PSG opnieuw snelle exit? Eindwinst in de Champions League, het is zowat de heilige graal voor de Qatarese eigenaars van PSG. Maar sinds de Qatari in 2011 de club overnamen, is het Europese verhaal van de Parijzenaars nog niet bepaald een sprookje gebleken. Na vier opeenvolgende kwartfinales en drie opeenvolgende achtste finales leek PSG in 2020 eindelijk de vloek te doorbreken en stootte het door tot de finale. Maar in die finale - in volle covidperiode -verloor het met het kleinste verschil van ... Bayern. Een jaar later werd de halve finale bereikt, maar bleek Manchester City te sterk. Vorig jaar werd PSG alweer in de achtste finales gewipt door een uitgekookt Real Madrid. Als de Parijzenaars een nieuwe vroege exit willen vermijden, weet het vanavond wat het te doen staat.

clock 20:26 De (afwezige) factor Neymar. Is ie er zelf nog niet moedeloos van geworden? Alweer houdt zijn broze enkel Neymar een poos aan de kant. De Braziliaan is wellicht drie tot vier maanden out. De afwezigheid van de superster is een groot gemis voor de neutrale voetballiefhebber, maar is dat ook zo voor zijn team? Neymar was dit seizoen al goed voor twee goals en drie assists in de Champions League, maar de statistieken leren ons dat PSG het zonder hem even goed afgaat. In de laatste tien CL-wedstrijden waarin de Braziliaan niet in actie kwam won PSG 8 keer, eenmaal werd er verloren en eenmaal gelijk gespeeld. vooraf, 20 uur 26.

clock 20:15 vooraf, 20 uur 15. Hoe verliep het in de heenwedstrijd? "Ici, c'est Paris", luidt de leuze van PSG in het eigen Parc des Princes. Drie weken geleden was daar echter weinig van te merken. Bayern domineerde een uur lang in de Lichtstad en kwam via Coman verdiend op voorsprong. Het Beierse doelpunt was het signaal voor PSG-coach Galtier om vedette Mbappé van de bank te halen - maatjes Neymar en Messi waren al een hele wedstrijd nagenoeg onzichtbaar. Mbappé deed wat van hem verwacht werd en scoorde tweemaal, maar even vaak werd zijn doelpunt terecht afgekeurd wegens buitenspel. Staat Messi vandaag wel op? Kan Mbappé dit keer wel een geldige treffer maken? Of maakt Bayern het zaakje gewoon af? Straks kennen we de antwoorden.

clock 20:00 vooraf, 20 uur . Geen verrassingen bij PSG. Aan Parijse zijde kiest coach Galtier voor elf betrouwbare namen. Op de rechterflank keert Achraf Hakimi terug. De Marokkaan was de voorbije weken op de sukkel met een spierblessure. Bovendien werd hij vorige week ook officieel aangeklaagd voor verkrachting. Op het middenveld is Verratti de regulator, de Italiaan moest afgelopen weekend tegen Nantes geschorst toekijken. Voorin moeten Messi en Mbappé het met z'n tweeën zien te rooien. Maatje Neymar is lang out door een enkelblessure.

clock 19:47 vooraf, 19 uur 47. Bayern met viermansdefensie. De tactische flexibiliteit van Bayern is dit seizoen een sterkte, dat toonden de Duitsers nog in de heenmatch met hun dynamische vijfmansdefensie. Vandaag doet coach Nagelsmann het achteraan met vier pionnen. De jonge Stanisic krijgt zijn kans op de rechtsachter, door de schorsing van Pavard. Links moet Davies met zijn snelheid gensters slaan. Sané - die met last aan de enkel sukkelde - begint op de bank, vooraan kiest Nagelsmann voor het trio Coman, Musiala en Choupo-Moting.

