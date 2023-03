LIVE: Borussia Dortmund is zijn bonus kwijt, Sterling laat Chelsea weer dromen

Fase per fase

Fase per fase

clock 45+4' eerste helft, minuut 49. Rust. Alles te herdoen tussen Borussia Dortmund en Chelsea. Aan de rust is Dortmund zijn bonus uit de heenmatch kwijt. Sterling bezorgde Chelsea kort voor de rust de verdiende voorsprong. . Rust Alles te herdoen tussen Borussia Dortmund en Chelsea. Aan de rust is Dortmund zijn bonus uit de heenmatch kwijt. Sterling bezorgde Chelsea kort voor de rust de verdiende voorsprong.

clock 45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. Daar is plots Dortmund nog eens. Bellingham lanceert Guerreiro in de zestien met een uitstekende pass, maar Chilwell neutraliseert de dreiging met een al even knappe verdedigende actie. . Daar is plots Dortmund nog eens. Bellingham lanceert Guerreiro in de zestien met een uitstekende pass, maar Chilwell neutraliseert de dreiging met een al even knappe verdedigende actie.

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. 3 minuten extra. Er komen drie minuten bij. Blijft Chel$sea gas geven? . 3 minuten extra Er komen drie minuten bij. Blijft Chel$sea gas geven?

clock 43' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 43 door Raheem Sterling van Chelsea. 1, 0. goal Chelsea Borussia Dortmund rust 1 0

clock 43' eerste helft, minuut 43. Sterling doet het voor Chelsea! Chelsea voerde de druk de voorbije minuten weer op en wordt daar nu voor beloond. Chilwell legt de bal vanaf links perfect terug. Sterling trapt eerst wild naast de bal, maar blijft met wat meeval in balbezit en haalt bij zijn tweede poging wel ongenadig uit: 1-0. Dortmund is zijn bonus kwijt. . Sterling doet het voor Chelsea! Chelsea voerde de druk de voorbije minuten weer op en wordt daar nu voor beloond. Chilwell legt de bal vanaf links perfect terug. Sterling trapt eerst wild naast de bal, maar blijft met wat meeval in balbezit en haalt bij zijn tweede poging wel ongenadig uit: 1-0. Dortmund is zijn bonus kwijt.

clock 41' Gele kaart voor Niklas Süle van Borussia Dortmund tijdens eerste helft, minuut 41 yellow card Niklas Süle Borussia Dortmund

clock 41' eerste helft, minuut 41. Misser van Koulibaly. Aiaiai, wat een misser van Koulibaly. Helemaal vrijstaand kan hij de bal van dichtbij in doel lopen, maar hij raakt de bal verkeerd. Chelsea heeft zoveel kansen nodig om te scoren. . Misser van Koulibaly Aiaiai, wat een misser van Koulibaly. Helemaal vrijstaand kan hij de bal van dichtbij in doel lopen, maar hij raakt de bal verkeerd. Chelsea heeft zoveel kansen nodig om te scoren.

clock 38' Prachtgoal Havertz afgekeurd. Sterling wordt randje buitenspel gelanceerd en kan zich alleen doorzetten richting doel. Meyer kloppen lukt hem niet, maar in de herhaling poeiert Havertz de bal wel enig mooi hoog in doel. Maar de vlag gaat de hoogte in, Sterling liep wel degelijk buitenspel. . eerste helft, minuut 38. offside Prachtgoal Havertz afgekeurd Sterling wordt randje buitenspel gelanceerd en kan zich alleen doorzetten richting doel. Meyer kloppen lukt hem niet, maar in de herhaling poeiert Havertz de bal wel enig mooi hoog in doel. Maar de vlag gaat de hoogte in, Sterling liep wel degelijk buitenspel.

clock 33' eerste helft, minuut 33. Süle raakt de bal achteraan niet goed en zo is het even opletten voor de Dortmund. Kovacic kan uiteindelijk in één tijd uithalen met een volley. Spectaculair, maar niet gekadreerd. . Süle raakt de bal achteraan niet goed en zo is het even opletten voor de Dortmund. Kovacic kan uiteindelijk in één tijd uithalen met een volley. Spectaculair, maar niet gekadreerd.

clock 32' eerste helft, minuut 32.

clock 30' eerste helft, minuut 30.

clock 28' Havertz op de paal! Scoren blijft dit seizoen o zo moeilijk voor Chelsea, dat onderstreept Havertz nog maar eens. Na een knappe aanval langs rechts haalt de aanvaller in één tijd uit op de afvallende bal, maar zijn schot spat uiteen op de paal! . eerste helft, minuut 28. shot on goalpost Havertz op de paal! Scoren blijft dit seizoen o zo moeilijk voor Chelsea, dat onderstreept Havertz nog maar eens. Na een knappe aanval langs rechts haalt de aanvaller in één tijd uit op de afvallende bal, maar zijn schot spat uiteen op de paal!

clock 26' eerste helft, minuut 26. 71 % balbezit voor Dortmund. Kijk eens aan, na 25 minuten is zowaar 71 procent van het balbezit voor Dortmund. De bezoekers hebben zich uitstekend herpakt na een wat twijfelachtig openingskwartier. . 71 % balbezit voor Dortmund Kijk eens aan, na 25 minuten is zowaar 71 procent van het balbezit voor Dortmund. De bezoekers hebben zich uitstekend herpakt na een wat twijfelachtig openingskwartier.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Reyna laat Chelsea even schrikken. Toch even alle hens dek bij Chelsea. Reyna kan zich met een knappe loopactie doorzetten in de zestien. Hij houdt Kovacic goed af en brengt de bal laag voor doel, maar daar komen z'n ploegmaats te laat. . Reyna laat Chelsea even schrikken Toch even alle hens dek bij Chelsea. Reyna kan zich met een knappe loopactie doorzetten in de zestien. Hij houdt Kovacic goed af en brengt de bal laag voor doel, maar daar komen z'n ploegmaats te laat.

clock 21' eerste helft, minuut 21. Chelsea probeert het heft weer in handen te nemen, maar het slaagt er niet meer in om Dortmund vast te zetten op eigen helft. Meyer moest nog maar één keer tussenbeide komen, op een poging van Felix. . Chelsea probeert het heft weer in handen te nemen, maar het slaagt er niet meer in om Dortmund vast te zetten op eigen helft. Meyer moest nog maar één keer tussenbeide komen, op een poging van Felix.

clock 20' eerste helft, minuut 20.

clock 17' Kepa voorkomt achterstand! De vrije trap levert meteen een enorme kans op voor Dortmund! Reus krult de bal over de muur en dwingt Kepa tot een knappe redding. Hier komt Chelsea goed weg. . eerste helft, minuut 17. crucial save Kepa voorkomt achterstand! De vrije trap levert meteen een enorme kans op voor Dortmund! Reus krult de bal over de muur en dwingt Kepa tot een knappe redding. Hier komt Chelsea goed weg.

clock 17' eerste helft, minuut 17.