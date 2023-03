Chelsea redt zijn seizoen en roept Borussia Dortmund een halt toe

Sterling dankt de voetbalgoden

Pas 10e in de Premier League en vroegtijdig uitgeschakeld in de FA Cup én de League Cup. Als Chelsea zijn kleurloze seizoen nog wou redden dan moest het vanavond op Stamford Bridge gebeuren. Het contrast met Borussia Dortmund kon niet groter zijn: mee op kop in de Bundesliga en alles gewonnen in 2023.



Chelsea begon na de 1-0-nederlaag in Dortmund dus met het mes op de keel aan de terugwedstrijd en zette Dortmund meteen onder druk met een felle start. Meyer, de vervanger van de geblesseerde Kobel, maar moest meteen alert zijn op een poging van Felix, de doorgebroken Havertz mikte een grote kans naast.



Dortmund had een kwartiertje nodig om in de match te komen. Het momentum verschoof en Reus pakte ook bijna het moment voor de bezoekers, maar Kepa hield zijn knappe vrije trap uit doel met een al even knappe redding.



Op het halfuur gingen alle alarmbellen weer af aan de overkant. Met een knal op de paal illustreerde Havertz nog maar eens het scoringsprobleem van Chelsea. De Duitse aanvaller poeierde de bal enkele minuten later wél in doel, maar zijn treffer werd terecht afgekeurd voor voorafgaand buitenspel van Sterling.



Met de rust in zicht ontpopte diezelfde Sterling zich tot Chelsea-held, al had het wat voeten in de aarde. Met een wilde trap op een uitstekende voorzet van Chillwell leek hij een reuzenkans te verknallen, maar hij bleef met geluk in balbezit en knalde de bal bij zijn tweede poging binnen. 1-0, weg was de bonus voor Dortmund.