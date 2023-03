LIVE: Parker verrast opnieuw met Jaremtsjoek in de spits, ook Sowah en Buchanan aan aftrap

clock 19:53 vooraf, 19 uur 53. Benfica met zelfde basiself. Geen wijzigingen bij Benfica, dat alle vertrouwen heeft om de opdracht van vanavond tot een goed einde te brengen. Ramos moet voor de goals zorgen, Jaremtsjoek moet opboksen tegen het centraal verdedigende duo Otamendi - Antonio Silva. . Benfica met zelfde basiself Geen wijzigingen bij Benfica, dat alle vertrouwen heeft om de opdracht van vanavond tot een goed einde te brengen. Ramos moet voor de goals zorgen, Jaremtsjoek moet opboksen tegen het centraal verdedigende duo Otamendi - Antonio Silva.

clock 19:52 Het elftal van Benfica:. vooraf, 19 uur 52. Het elftal van Benfica:

clock 19:42 vooraf, 19 uur 42. Jaremtsjoek en Sowah in basiself. Scott Parker heeft zijn puzzelstukken gelegd. Voor vertrouwde naam Mignolet vormen Mata, Mechele, Sylla en Meijer de defensie. Buchanan komt in de ploeg, net als verrassing Jaremtsjoek in de spits. Hij krijgt de steun van Noa Lang en Sowah. . Jaremtsjoek en Sowah in basiself Scott Parker heeft zijn puzzelstukken gelegd.

Voor vertrouwde naam Mignolet vormen Mata, Mechele, Sylla en Meijer de defensie. Buchanan komt in de ploeg, net als verrassing Jaremtsjoek in de spits. Hij krijgt de steun van Noa Lang en Sowah.

clock 19:41 De 11 namen van Club:. vooraf, 19 uur 41. De 11 namen van Club:

clock 19:39 Club neemt een Belgisch weertje mee naar Lissabon. vooraf, 19 uur 39. Club neemt een Belgisch weertje mee naar Lissabon.

clock 19:30 vooraf, 19 uur 30. Welke verdediging kiest Parker? Gaat Scott Parker weer aan het puzzelen na de 3-0-opdoffer op het veld van Oostende? Een verdediging met Mata, Mechele, Sylla en Meijer kon de Kustboys weinig in de weg leggen. Ook in de heenmatch tegen Benfica stonden defensieve fouten van die laatste en Hendry centraal in de nederlaag. . Welke verdediging kiest Parker? Gaat Scott Parker weer aan het puzzelen na de 3-0-opdoffer op het veld van Oostende? Een verdediging met Mata, Mechele, Sylla en Meijer kon de Kustboys weinig in de weg leggen. Ook in de heenmatch tegen Benfica stonden defensieve fouten van die laatste en Hendry centraal in de nederlaag.

clock 15:09 vooraf, 15 uur 09. Ik kijk uit naar de match, we hebben niets te verliezen. We weten wat we moeten doen. Ik ga genieten, net als de rest van de ploeg. En je weet allemaal dat in voetbal vreemde dingen kunnen gebeuren. Noa Lang. Ik kijk uit naar de match, we hebben niets te verliezen. We weten wat we moeten doen. Ik ga genieten, net als de rest van de ploeg. En je weet allemaal dat in voetbal vreemde dingen kunnen gebeuren. Noa Lang

clock 14:58 vooraf, 14 uur 58. Parker en Lang zien het nog zitten in Benfica vanavond. Parker en Lang zien het nog zitten in Benfica vanavond

clock 19:23 vooraf, 19 uur 23. "Iedereen weet dat we in een moeilijke situatie zitten. Ik probeer mijn vertrouwen door te geven." . Noa Lang op de persconferentie. "Iedereen weet dat we in een moeilijke situatie zitten. Ik probeer mijn vertrouwen door te geven." Noa Lang op de persconferentie

clock 19:22 vooraf, 19 uur 22. "Ik ben een speler die het verschil hoort te maken. Ik snap dat er veel wordt verwacht, maar daar hou ik van. Ik voel me verantwoordelijk.". Noa Lang op de persconferentie. "Ik ben een speler die het verschil hoort te maken. Ik snap dat er veel wordt verwacht, maar daar hou ik van. Ik voel me verantwoordelijk." Noa Lang op de persconferentie

clock 16:40 vooraf, 16 uur 40. Live op Sporza. U kunt de partij met live tekstverslaggeving volgen op deze pagina. Tom Boudeweel is de commentator met dienst op Radio 1. . Live op Sporza U kunt de partij met live tekstverslaggeving volgen op deze pagina. Tom Boudeweel is de commentator met dienst op Radio 1.

clock 16:35 vooraf, 16 uur 35. Club Brugge reist met veel zorgen af naar Portugal. Club Brugge reist met veel zorgen af naar Portugal

clock 15:18 vooraf, 15 uur 18. "Club kan het ons heel moeilijk maken". Club Brugge stapelt de mindere resultaten dan wel op, toch gelooft Roger Schmidt niet dat Benfica het cadeau zal krijgen van blauw-zwart. "Ik verwacht een moeilijke wedstrijd want ik heb veel individuele kwaliteit gezien in het Brugse team", legde hij uit. "Ook al beleven ze niet het beste moment uit hun seizoen, ze hebben topkwaliteit en in een goede dag kunnen ze het ons heel moeilijk maken. Daar moeten we klaar voor zijn." "We moeten heel georganiseerd spelen, elkaar helpen zoals we gedaan hebben in de heenwedstrijd in Brugge. Dat was de sleutel tot de winst." . "Club kan het ons heel moeilijk maken" Club Brugge stapelt de mindere resultaten dan wel op, toch gelooft Roger Schmidt niet dat Benfica het cadeau zal krijgen van blauw-zwart. "Ik verwacht een moeilijke wedstrijd want ik heb veel individuele kwaliteit gezien in het Brugse team", legde hij uit. "Ook al beleven ze niet het beste moment uit hun seizoen, ze hebben topkwaliteit en in een goede dag kunnen ze het ons heel moeilijk maken. Daar moeten we klaar voor zijn." "We moeten heel georganiseerd spelen, elkaar helpen zoals we gedaan hebben in de heenwedstrijd in Brugge. Dat was de sleutel tot de winst."



clock 15:16 vooraf, 15 uur 16. Bij Benfica blijven ze op hun hoede. "Ik verwacht een ploeg die zijn kans zal willen grijpen om door te stoten naar de kwartfinales", vertelde coach Roger Schmidt. "De situatie is heel duidelijk. We speelden al een wedstrijd tegen hen, we wonnen in Brugge. Als zij naar de kwartfinales willen, moeten ze minstens twee keer scoren. Ze zullen moeten aanvallen." "Het is afwachten of ze dat vanaf het begin doen, ik ken het plan van de tegenstander niet. Daarom zijn we heel gefocust op onszelf." . Bij Benfica blijven ze op hun hoede. "Ik verwacht een ploeg die zijn kans zal willen grijpen om door te stoten naar de kwartfinales", vertelde coach Roger Schmidt. "De situatie is heel duidelijk. We speelden al een wedstrijd tegen hen, we wonnen in Brugge. Als zij naar de kwartfinales willen, moeten ze minstens twee keer scoren. Ze zullen moeten aanvallen." "Het is afwachten of ze dat vanaf het begin doen, ik ken het plan van de tegenstander niet. Daarom zijn we heel gefocust op onszelf."

clock 13:01 vooraf, 13 uur 01. Er is uiteraard veel druk op de coach, maar ook op de spelers. Dat hoort bij voetbal. Toch kan alles nog snel veranderen. . Casper Nielsen. Er is uiteraard veel druk op de coach, maar ook op de spelers. Dat hoort bij voetbal. Toch kan alles nog snel veranderen. Casper Nielsen