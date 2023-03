Club Brugge (mét Scott Parker) is in Lissabon, Casper Nielsen: "Geloven in goed resultaat"

clock 15:18 vooraf, 15 uur 18. "Club kan het ons heel moeilijk maken". Club Brugge stapelt de mindere resultaten dan wel op, toch gelooft Roger Schmidt niet dat Benfica het cadeau zal krijgen van blauw-zwart. "Ik verwacht een moeilijke wedstrijd want ik heb veel individuele kwaliteit gezien in het Brugse team", legde hij uit. "Ook al beleven ze niet het beste moment uit hun seizoen, ze hebben topkwaliteit en in een goede dag kunnen ze het ons heel moeilijk maken. Daar moeten we klaar voor zijn." "We moeten heel georganiseerd spelen, elkaar helpen zoals we gedaan hebben in de heenwedstrijd in Brugge. Dat was de sleutel tot de winst." . "Club kan het ons heel moeilijk maken" Club Brugge stapelt de mindere resultaten dan wel op, toch gelooft Roger Schmidt niet dat Benfica het cadeau zal krijgen van blauw-zwart. "Ik verwacht een moeilijke wedstrijd want ik heb veel individuele kwaliteit gezien in het Brugse team", legde hij uit. "Ook al beleven ze niet het beste moment uit hun seizoen, ze hebben topkwaliteit en in een goede dag kunnen ze het ons heel moeilijk maken. Daar moeten we klaar voor zijn." "We moeten heel georganiseerd spelen, elkaar helpen zoals we gedaan hebben in de heenwedstrijd in Brugge. Dat was de sleutel tot de winst."



clock 15:16 vooraf, 15 uur 16. Bij Benfica blijven ze op hun hoede. "Ik verwacht een ploeg die zijn kans zal willen grijpen om door te stoten naar de kwartfinales", vertelde coach Roger Schmidt. "De situatie is heel duidelijk. We speelden al een wedstrijd tegen hen, we wonnen in Brugge. Als zij naar de kwartfinales willen, moeten ze minstens twee keer scoren. Ze zullen moeten aanvallen." "Het is afwachten of ze dat vanaf het begin doen, ik ken het plan van de tegenstander niet. Daarom zijn we heel gefocust op onszelf." . Bij Benfica blijven ze op hun hoede. "Ik verwacht een ploeg die zijn kans zal willen grijpen om door te stoten naar de kwartfinales", vertelde coach Roger Schmidt. "De situatie is heel duidelijk. We speelden al een wedstrijd tegen hen, we wonnen in Brugge. Als zij naar de kwartfinales willen, moeten ze minstens twee keer scoren. Ze zullen moeten aanvallen." "Het is afwachten of ze dat vanaf het begin doen, ik ken het plan van de tegenstander niet. Daarom zijn we heel gefocust op onszelf."

clock 13:01 vooraf, 13 uur 01. Er is uiteraard veel druk op de coach, maar ook op de spelers. Dat hoort bij voetbal. Toch kan alles nog snel veranderen. . Casper Nielsen. Er is uiteraard veel druk op de coach, maar ook op de spelers. Dat hoort bij voetbal. Toch kan alles nog snel veranderen. Casper Nielsen

clock 13:00 vooraf, 13 uur . De Champions League is een ander toernooi. We gaan naar Portugal met veel geloof, anders blijven we beter thuis. Casper Nielsen. De Champions League is een ander toernooi. We gaan naar Portugal met veel geloof, anders blijven we beter thuis. Casper Nielsen

clock 12:58 vooraf, 12 uur 58. We moeten de wedstrijd tegen KVO uit ons systeem krijgen en zeker niet meenemen naar Portugal. Casper Nielsen. We moeten de wedstrijd tegen KVO uit ons systeem krijgen en zeker niet meenemen naar Portugal. Casper Nielsen

clock 12:58 vooraf, 12 uur 58. Casper Nielsen voor vertrek: "We hebben onszelf ontgoocheld tegen KVO". Casper Nielsen voor vertrek: "We hebben onszelf ontgoocheld tegen KVO"

clock 09:59 vooraf, 09 uur 59. Scott Parker stapt mee het vliegtuig op. De toekomst van Scott Parker als Club-coach hangt aan een zijden draadje na de wanprestatie aan de kust. De fiere Engelsman is vanochtend met zijn spelers richting Lissabon vertrokken voor misschien wel zijn laatste wedstrijd als trainer van Club Brugge. Een nieuwe mokerslag kan Parker, die niet praatte met de pers op de luchthaven van Oostende, absoluut missen als kiespijn. . Scott Parker stapt mee het vliegtuig op De toekomst van Scott Parker als Club-coach hangt aan een zijden draadje na de wanprestatie aan de kust.

De fiere Engelsman is vanochtend met zijn spelers richting Lissabon vertrokken voor misschien wel zijn laatste wedstrijd als trainer van Club Brugge. Een nieuwe mokerslag kan Parker, die niet praatte met de pers op de luchthaven van Oostende, absoluut missen als kiespijn.

clock 09:58 vooraf, 09 uur 58. Club Brugge is mét Scott Parker vertrokken naar Lissabon. Club Brugge is mét Scott Parker vertrokken naar Lissabon

clock 09:52 vooraf, 09 uur 52. 0-2 in de heenmatch. Club Brugge vaart opnieuw in woelig water na de 3-0-nederlaag tegen KV Oostende. Het wil zich in Portugal toch nog plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League, maar dan zal het toch beter moeten acteren dan in de Belgische competitie. De opdracht is simpel voor blauw-zwart: winnen met 3 of meer doelpunten verschil en dan is de kwalificatie na 90 minuten een feit. Een loodzware opdracht dus voor Club Brugge. . 0-2 in de heenmatch Club Brugge vaart opnieuw in woelig water na de 3-0-nederlaag tegen KV Oostende. Het wil zich in Portugal toch nog plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League, maar dan zal het toch beter moeten acteren dan in de Belgische competitie.

De opdracht is simpel voor blauw-zwart: winnen met 3 of meer doelpunten verschil en dan is de kwalificatie na 90 minuten een feit. Een loodzware opdracht dus voor Club Brugge.

clock Opstelling Benfica. Odisseas Vlachodimos, Alexander Bah, António Silva, Nicolás Otamendi, Álex Grimaldo, João Mário, Fredrik Aursnes, Rafa Silva, Florentino Luís, David Neres, Gonçalo Ramos Opstelling Benfica Odisseas Vlachodimos, Alexander Bah, António Silva, Nicolás Otamendi, Álex Grimaldo, João Mário, Fredrik Aursnes, Rafa Silva, Florentino Luís, David Neres, Gonçalo Ramos

clock Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Jack Hendry, Brandon Mechele, Bjorn Meijer, Raphael Onyedika, Denis Odoi, Tajon Buchanan, Hans Vanaken, Roman Jaremtsjoek, Noa Lang Opstelling Club Brugge Simon Mignolet, Clinton Mata, Jack Hendry, Brandon Mechele, Bjorn Meijer, Raphael Onyedika, Denis Odoi, Tajon Buchanan, Hans Vanaken, Roman Jaremtsjoek, Noa Lang