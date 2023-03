Club Brugge is met Scott Parker vertrokken naar Lissabon

clock 09:52

vooraf, 09 uur 52. 0-2 in de heenmatch. Club Brugge vaart opnieuw in woelig water na de 3-0-nederlaag tegen KV Oostende. Het wil zich in Portugal toch nog plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League, maar dan zal het toch beter moeten acteren dan in de Belgische competitie. De opdracht is simpel voor blauw-zwart: winnen met 3 of meer doelpunten verschil en dan is de kwalificatie na 90 minuten een feit. Een loodzware opdracht dus voor Club Brugge. .