LIVE: Verlaat Manchester City (zonder KDB) Duitsland met een goed resultaat?

eerste helft, minuut 23. City zoekt geduldig naar het gaatje. Een spectaculaire wedstrijd zien we voorlopig niet, wel een masterclass in balbezit. .

eerste helft, minuut 19. Schotje Rodri. Silva bedient Rodri op de rand van de zestien. Het schot van de Spanjaard is niet goed geplaatst. .

eerste helft, minuut 17. Mahrez knalt de bal flauw in de muur. Dat heeft hij toch al beter gedaan. .

eerste helft, minuut 17. Vrije trap voor City. Grealish krijgt een zetje van Schlager vlak voor de zestien. City krijgt een vrije trap op een heel interessante plek. Het was iets voor De Bruyne geweest, maar het wordt Mahrez. .

Buitenspel. Daar is de thuisploeg een eerste keer. Klostermann zoekt Silva, maar die kan net niet bij de bal voor doel. De Portugees stond ook buitenspel. . eerste helft, minuut 15.

eerste helft, minuut 14. De hoekschop van Mahrez wordt door Dias te centraal in de handen van Blaswich gekopt. De eerste kans van de wedstrijd is een feit. .

eerste helft, minuut 13. Walker is de man van het wedstrijdbegin. Hij gaat vlotjes voorbij Halstenberg met een grote brug, maar wacht dan net te lang met zijn voorzet. Een corner versiert hij wel. .

eerste helft, minuut 11. Leipzig kwam in de eerste tien minuten nog geen enkele keer in de buurt van Ederson. Zijn Braziliaanse landgenoot Alisson beleefde gisteren een pijnlijke avond op Anfield Road. .

eerste helft, minuut 6. Na een vlotte tegenaanval vindt Grealish Mahrez in de zestien. De Algerijn vergeet te trappen en loopt zich nadien vast. .

eerste helft, minuut 5. City bouwt met z'n drieën op achterin, waarna het altijd richting Walker op de flank gaat. De Engelse international wordt het meest gezocht in de beginfase. .

Krijgen we vanavond ook een pak doelpunten? eerste helft, minuut 4.

eerste helft, minuut 3. Het balbezit is meteen voor City, uiteraard. Walker zocht al een keertje Haaland, maar vond de Noor niet voor doel. .

eerste helft, minuut 1. Aftrap! De bal rolt in Oost-Duitsland. Is Manchester City ook zonder Kevin De Bruyne de baas tegen Leipzig? .

vooraf, 20 uur 57. Voor Erling Haaland is de Red Bull Arena toch een beetje vertrouwd terrein. Hij speelde in zijn Dortmund-dagen vier keer tegen Leipzig en scoorde er 6 keer tegen. .

vooraf, 20 uur 55. De opwarming zit erop, de bankzitters nemen plaats in de dug-out en de 22 basisspelers verschijnen in de tunnel. De Red Bull Arena is uiteraard volledig volgelopen voor het duel tussen Leipzig en Manchester City. .