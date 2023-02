LIVE: Mahrez pakt een cadeautje van de Leipzig-verdediging netjes uit

Fase per fase

clock 53' tweede helft, minuut 53. Haaland loopt er voorin maar wat mistroostig bij. Hij kopt dan eens een bal goed door, maar wordt dan niet meer gezocht door Silva, die knullig balverlies lijdt.

clock 51' tweede helft, minuut 51. Bijna 0-2. De eerste kans van de tweede helft is toch voor City. Gündogan haalt de achterlijn en legt perfect terug tot bij Grealish. Die doet het ook uitstekend, maar Schlager redt op de lijn.

clock 49' tweede helft, minuut 49. Het spelbeeld is toch een beetje veranderd. Leipzig zet veel hoger druk en slaagt er af en toe in om zelf ook de bal bij te houden.

clock 46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. De tweede helft is begonnen. Leipzig-trainer Rose heeft Klostermann op de rechterkant uit zijn lijden verlost, in zijn plaats is Henrichs gekomen.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 22:04 rust, 22 uur 04. Vervanging bij RB Leipzig, Benjamin Henrichs erin, Lukas Klostermann eruit wissel substitution out Lukas Klostermann substitution in Benjamin Henrichs

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Na een eerste helft éénrichtingsverkeer richting het doel van Blaswich leidt Man.City voorlopig met 0-1. Leipzig zal na de rust toch uit een ander vaatje moeten tappen...

clock 45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

clock 45' eerste helft, minuut 45. crucial save Schotje Werner. Ederson moet dan toch een keer zijn handschoenen gebruiken voor de rust. De Braziliaan gaat goed plat op een schotje van Werner, maar moeilijk was het nu ook niet echt.

clock 43' eerste helft, minuut 43. Na de 0-1 leek Leipzig de druk op te voeren, maar niets is minder waar. Het duurde amper een minuutje, waarna de thuisploeg weer met z'n allen achter de bal mocht gaan lopen.

clock 40' eerste helft, minuut 40. Opnieuw is de hoekschop goed getrapt, weer kan Rodri koppen. Het vizier van de Spanjaard staat nog niet goed afgesteld.

clock 39' eerste helft, minuut 39. Grealish is erg actief. Hij haalt de achterlijn na een perfecte crosspass van Akanji en versiert daarna een corner.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Grealish mikt over. Daar is City nog een keer. Silva is niet zelfzuchtig en behoudt het overzicht. De Portugees bedient Grealish, die uithaalt met zijn rechter. Blaswich moet niet in actie komen.

clock 35' eerste helft, minuut 35. Nog tien minuten voor de rust en het blijft wachten op gevaar van de thuipsloeg.

clock 33' eerste helft, minuut 33. interruption Onderbreking. Grealish is blijven na een knie-tegen-kniecontact. De Engelse international is even aangeslagen, maar kan toch voort na wat behandeling.