Kevin De Bruyne is opvallende afwezige in selectie van City voor duel tegen RB Leipzig

Manchester City trekt naar Leipzig in de 1/8e finales van de Champions League. Bij de ploeg van Pep Guardiola een opvallende afwezige op training daags voor de confrontatie: Kevin De Bruyne. De Rode Duivel werd vlak voor tijd gewisseld afgelopen weekend in het gelijkspel tegen Nottingham Forest en zit ook niet in de selectie voor de partij tegen de Duitsers.