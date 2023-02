Heeft Manchester City een probleem zonder Kevin De Bruyne? Statistieken zorgen voor gemoedsrust

clock 12:10

vooraf, 12 uur 10. Winstpercentage in Europa hoger zonder KDB. No Kevin De Bruyne, no problem? Dat is alleszins wat de statistieken beweren. Sinds de komst van de Rode Duivel in augustus 2015 speelde City in totaal 24 Europese duels zonder hem. De balans: 14 zeges, 7 draws en 3 nederlagen. Daardoor ligt het winstpercentage van City mét De Bruyne in Europa hoger (65,5%) dan zonder De Bruyne (58%). Dit seizoen kwam de middenvelder in totaal 5 wedstrijden van City niet in actie. De Engelse landskampioen bleef daarin ongeslagen: 4 zeges (tegen Tottenham, 2x Chelsea en Kopenhagen) en 1 gelijkspel (Dortmund). .